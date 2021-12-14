為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    羅致政黃昏市場催票 「四個不同意」肯定改革

    民進黨立法委員羅致政在板橋區重慶路、國慶路的黃昏市場宣傳「四個不同意、台灣更有力」的公投主張。（記者何玉華攝）

    民進黨立法委員羅致政在板橋區重慶路、國慶路的黃昏市場宣傳「四個不同意、台灣更有力」的公投主張。（記者何玉華攝）

    2021/12/14 20:20

    〔記者何玉華／新北報導〕1218公民投票進入倒數，民進黨立法委員羅致政今天（14日）下午在新北市板橋區重慶路、國慶路的黃昏市場宣傳「四個不同意、台灣更有力」的主張，他強調，這次公投決定台灣未來的方向，身為執政團隊一份子，要把握機會深入基層宣傳，加深選民對投下四個不同意票的印象，肯定在蔡英文領導下的改革。

    羅致政表示，民進黨全國公職民代強力宣傳「四個不同意、台灣更有力」，他除了舉辦大型公投說明會，也應邀出席大小場合宣講，迄今已參加超過廿場說明會、路口、市場宣講活動，從新北、台北、故鄉苗栗到屏東、台東等，因為這次公投將決定台灣未來的方向，身為執政團隊一份子，責無旁貸要讓民眾明瞭公投背後的意義。

    羅致政分析說，投票日前黃金週是關鍵時刻，他舉總統蔡英文連獲外媒選為世界百大人物、25位最具影響力女性領袖為例，說明蔡英文帶領下的台灣，無論是與世界接軌、本土能源轉型、鞏固民主制度等，均獲得國際社會的肯定；國民黨這次公投案的真正目的，是要擾亂民進黨的執政與成效，公投結果將決定改革路線能否延續，呼籲民眾投下四個不同意票，肯定蔡英文的執政與改革。

    民進黨立法委員羅致政在板橋區重慶路、國慶路的黃昏市場宣傳「四個不同意、台灣更有力」的公投主張，有熱情支持者要求合照。（記者何玉華攝）

    民進黨立法委員羅致政在板橋區重慶路、國慶路的黃昏市場宣傳「四個不同意、台灣更有力」的公投主張，有熱情支持者要求合照。（記者何玉華攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    接見進出口商 蔡英文：不要因公投拖垮往外走的腳步
    2021/12/14 19:51

    接見進出口商 蔡英文：不要因公投拖垮往外走的腳步
    若非綠營反對「我們可能早開放萊豬」 汪浩讚林為洲「誠實」
    2021/12/14 19:18

    若非綠營反對「我們可能早開放萊豬」 汪浩讚林為洲「誠實」

    溫差大易猝死！醫：頸部保暖是關鍵
    四大公投週六投票 「首投族」39萬9282人
    2021/12/14 18:33

    四大公投週六投票 「首投族」39萬9282人
    侯友宜千字文挨轟沒表態 洪智坤：非「我思故我在」可呼攏
    2021/12/14 17:29

    侯友宜千字文挨轟沒表態 洪智坤：非「我思故我在」可呼攏

    節能表現傑出 臺灣菸酒首獲金獎肯定
    侯友宜遭國民黨圍剿 柯文哲：強迫人家表態也是怪怪
    2021/12/14 16:45

    侯友宜遭國民黨圍剿 柯文哲：強迫人家表態也是怪怪
    朱立倫稱公投「四個都同意」是在野黨天職 侯友宜：主席辛苦了
    2021/12/14 16:00

    朱立倫稱公投「四個都同意」是在野黨天職 侯友宜：主席辛苦了
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播