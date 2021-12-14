羅致政黃昏市場催票 「四個不同意」肯定改革

民進黨立法委員羅致政在板橋區重慶路、國慶路的黃昏市場宣傳「四個不同意、台灣更有力」的公投主張。（記者何玉華攝）

2021/12/14 20:20

〔記者何玉華／新北報導〕1218公民投票進入倒數，民進黨立法委員羅致政今天（14日）下午在新北市板橋區重慶路、國慶路的黃昏市場宣傳「四個不同意、台灣更有力」的主張，他強調，這次公投決定台灣未來的方向，身為執政團隊一份子，要把握機會深入基層宣傳，加深選民對投下四個不同意票的印象，肯定在蔡英文領導下的改革。

羅致政表示，民進黨全國公職民代強力宣傳「四個不同意、台灣更有力」，他除了舉辦大型公投說明會，也應邀出席大小場合宣講，迄今已參加超過廿場說明會、路口、市場宣講活動，從新北、台北、故鄉苗栗到屏東、台東等，因為這次公投將決定台灣未來的方向，身為執政團隊一份子，責無旁貸要讓民眾明瞭公投背後的意義。

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羅致政分析說，投票日前黃金週是關鍵時刻，他舉總統蔡英文連獲外媒選為世界百大人物、25位最具影響力女性領袖為例，說明蔡英文帶領下的台灣，無論是與世界接軌、本土能源轉型、鞏固民主制度等，均獲得國際社會的肯定；國民黨這次公投案的真正目的，是要擾亂民進黨的執政與成效，公投結果將決定改革路線能否延續，呼籲民眾投下四個不同意票，肯定蔡英文的執政與改革。

民進黨立法委員羅致政在板橋區重慶路、國慶路的黃昏市場宣傳「四個不同意、台灣更有力」的公投主張，有熱情支持者要求合照。（記者何玉華攝）

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