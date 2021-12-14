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    阿公被爆性侵女看護 顏寬恒：針對我就好

    顏寬恒回應網路爆料。（記者何宗翰攝）

    顏寬恒回應網路爆料。（記者何宗翰攝）

    2021/12/14 17:25

    〔記者何宗翰／台中報導〕網路流傳前立委顏清標擔任台中縣議會議長期間，其父涉及性侵菲籍女看護案，台中第二選區立委補選參選人、顏清標的兒子顏寬恒今天（14日）下午回應，這是發生在1997年的案子，早已結案，那名看護疑似有精神障礙輕生，卻被有心人士把它拿出來炒作，爆料成「看護被姦殺、內臟被掏空」，他強調「要傷害顏寬恒沒關係，我阿公已經88歲了，傷害老人家是什麼心態」！

    顏寬恒指出，當時奶奶4度中風，生活已經完全不能自理，爺爺那時候也已67歲，當時那位看護到台灣約兩週，因為在原鄉有小孩、思鄉情切，疑似有精神障礙，無法睡覺，第一時間服務處賴小姐還被外勞砍殺，包紮傷口回來找不到看護，就發現她在房間自殺，現場留有遺書，說她在台灣迷失了。

    顏寬恒說，這個案子早已結案定讞，勞權團體也第一時間就到場調查，現在卻被有心人士拿出來炒作，配合電視上「那些阿貓阿狗隨便講」，然後也不查證，「所以你們這些用說故事，對我進行這種政治操作、這種新聞暴力，沒關係，對我就好沒關係，如果對其他人，我覺得你不只不厚道，也不會被人尊重，只會被人看不起！」

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
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    網路流傳顏寬恒阿公當年涉及性侵外籍看護，今天顏寬恒重話澄清，強調勞權團體第一時間就到場調查，警方也結案，現在配合電視上「那些阿貓阿狗隨便講」，也不查證，「對我就好沒關係，如果對其他人，我覺得你不只不厚道，也不會被人尊重，只會被人看不起」。（翻攝網路）

    網路流傳顏寬恒阿公當年涉及性侵外籍看護，今天顏寬恒重話澄清，強調勞權團體第一時間就到場調查，警方也結案，現在配合電視上「那些阿貓阿狗隨便講」，也不查證，「對我就好沒關係，如果對其他人，我覺得你不只不厚道，也不會被人尊重，只會被人看不起」。（翻攝網路）

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