與新北市金山萬里等7區合併 半數基隆人支持

基隆市長林右昌的施政滿意度接近8成。（記者盧賢秀攝）

2021/12/14 16:28

〔記者盧賢秀／基隆報導〕根據電子媒體所做的市長施政滿意度調查，林右昌的施政滿意度接近8成，而對於林右昌提議基隆市與新北市金山、萬里、瑞芳等區域合併，也有過半數（50.2%）的市民支持。林右昌表示，就職即將滿7週年，他會交出漂亮成績單，並把握每一天繼續加油。

某電子媒體在12月6日到8日針對基隆市民所做的市長施政滿意度調查，對林右昌擔任市長以來的整體施政滿意表現感到滿意的有78.53%，認為林市長任內基隆有進步與改變的有80.11%，更有超過7成（73.06%）的民眾認為，身為基隆人是光榮的，而對於林右昌最近提議基隆市與新北金山、萬里、瑞芳等區域合併，也有過半數（50.2%）的市民支持。

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林右昌今天受訪時指出，這幾年基隆的發展跟進步，不論是基隆市民或是外縣市民眾都有感，他就職將滿7週年，市府會交出1張漂亮的成績單，基隆的進步跟改變，也不只是對基隆有意義。

林市長還說，在他上任之初，基隆市的市政滿意度在全國各縣市吊車尾，負債比是全國第三高，更是失業率、離婚率跟自殺率的三高城市，但市府在短短幾年內翻轉這一切，這不只是他個人的成就，也包括基隆市議會、市府同仁大家一起齊心努力，再加上市民的支持跟鼓勵，他會把握每一天繼續加油。

明年是林右昌任期的最後一年，林右昌說，明年城市博覽會將在4月底登場，為期10天，將會總結基隆城市翻新的經驗，將在整個城市的場域來進行策展，請大家拭目以待。

而最近疫情趨緩，郵輪可能在下個月就會復駛，林右昌說，郵輪產業是基隆新的城市意象，基隆也是台灣的國際郵輪母港，博覽會結合會結合郵輪呈現嶄新的城市面貌。

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