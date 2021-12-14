台中市是高譚市？ 盧秀燕：不公平、抹殺警消功勞

台中市議員陳成添質疑網路將國外槍戰移花接木到台中市大里區，是企圖影響中二區立委補選及K台中市治安。（記者歐素美攝）

2021/12/14 14:18

〔記者歐素美／台中報導〕台中市議員陳成添今天在市議會質詢時，質疑最近網路將波多黎各槍戰移花接木到台中市，是有心人要左右中二選區立委補選，K台中市的治安；市長盧秀燕表示，最近網路將台中市比喻為高譚市，對台中市不公平，是抹殺警消功勞，針對移花接木事件，警方已在追查中。

市議員陳成添質詢時對網路散播假消息表達關切，質疑將外國槍殺案移花接木到台中市大里區，「這是有心人士左右中二區的選舉，最重要的要K台中市的治安」。警察局要特別迅速破案，將人犯揪出來，不要造成台中市人心惶惶。

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他表示，尤其牽扯台中市海線黑道，影響中二選區選舉，讓大家以為台中市治安不好，這是錯誤的。台中市在治安評比方面都非常優異，109年在打擊詐欺、緝毒掃黑及掃黑槍多次六都特優，「執政團體用網路黑人家，連副總統賴清德都是受災戶」，要市長鼓勵警察同仁。

市長盧秀燕表示，台中市在治安評比中名列前茅，但不會以此為滿足，最近林秉樞案外案，才知有特定網軍長期在抹黑攻擊台中市的治安，最近更加嚴重，波多黎各的案件移花接木說是發生在台中市，目前警方正在追查中。並表示，這段期間「有些人把台中市形容成高譚市」，太不公平，抹殺警消的功勞。

陳成添另指出，台北、台南、基隆及桃園皆設有防災教育館，可建立全民防災意識，提高防災教育，讓市民了解防災的重要性，希望台中市一定要規劃，且要比台北等4個都市更先進，建議防災教育館可設在面積廣達67公頃的中央公園或十四期重劃區位於洲際棒球場附近的機關用地十五，要求市長仔細規劃評估，強調「台中市是中部領頭羊，防災教育館一定要設置」。

盧秀燕表示，災害有很多種，台中市在霧峰就有「九二一地震教育園區」，並非完全沒有，會努力調度預算，但目前有的錢先做消防弟兄個人裝備及救災器材及車輛，未來再進一步努力籌措經費。

市長盧秀燕並指出，消防人員生入死，用生命維護人民的安全。過去消防車輛每年編列約3千到5千萬，去年及今年市府則編列1億2千萬，三倍增，明年更編列近1億5千萬，這2、3年市府花了太多預算及用心，就是希望改善車輛等消防配備。市長第二預備金也一併提撥採購相關器材，加強防災，讓城市更安全。雖無法一步到位，但至少我們有在做。

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