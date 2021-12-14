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    澳洲駐台代表露珍怡參訪竹市府 與林智堅會面聊綠能

    澳洲辦事處拜訪新竹市府，由新任代表露珍怡（左）與市長林智堅展開交流。（記者蔡彰盛攝）

    澳洲辦事處拜訪新竹市府，由新任代表露珍怡（左）與市長林智堅展開交流。（記者蔡彰盛攝）

    2021/12/14 13:14

    〔記者蔡彰盛／竹市報導〕澳洲辦事處今拜訪新竹市府，由新任代表露珍怡與市長林智堅進行交流，露珍怡說，新竹市是匯集教育、科技、產業城市，「整座城市充滿活力」，她也期待與竹市大學進一步合作，一起培育人才。林智堅則邀訪露珍怡來趟竹市小旅行，深入了解新竹獨特三高一低城市DNA，所得高、出生率高及教育水準高，平均年齡全國最低。

    露珍怡全程以流利國語交流，林智堅大讚她連專有名詞都用得很精準，「實在太敬佩了！」二人特別談及能源議題，林智堅表示，能源議題備受竹科廠商重視，他也特別想請教澳洲推動氫能替代能源經驗，且澳洲是台灣最大能源供應國，盼建構穩固且可靠供應鏈夥伴。

    露珍怡表示，澳洲政府與企業合作，一起推動氫能產業，盼透過商業化，降低氫能替代能源成本。澳洲不僅有綠能，澳洲媒、天然氣豐富，還是台灣最大能源供應國，雙方可就能源合作。

    另外，雙方也談及人才培育，林智堅說竹市平均年齡僅39歲，14歲以下孩子佔18%，新竹市很多年輕人，家長也支持孩子留學，澳洲已經是年輕人留學第二大國，他也盼雙方可有合作，幫年輕人一圓留學夢。

    露珍怡說，澳洲許多大學有世界排名肯定，她也期待雙方進行合作，一起推動雙語教育、人才培育等。另外，澳洲打工度假也受台年輕人歡迎，澳洲邊境開放雖因Omicron 變種病毒延後，他也盼年輕人留學、打工度假計畫不被中斷。

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