民進黨議員評三任台中市長 指盧秀燕最「好命」

市議員江肇國（右三）評三任台中市長，認為盧秀燕最好命。（記者蘇金鳳攝）

2021/12/14 11:41

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中市多名民進黨議員今天在市政總質詢檢驗市長盧秀燕3年的來政績，詢問縣市合併10年的利弊，指前市長胡志強是辛苦、林佳龍是認真，並細數林的政績，指盧秀燕是「好命」，江肇國更表示，盧秀燕當市長「涼涼」的做，雖然外界認為盧秀燕連任之路不是如此困難，但他不這麼認為，若提不出白皮書，下一任就會選不上。

台中市長盧秀燕則表示，縣市合併利大於弊，可把資源做大，可分配到比較弱勢的地方，有人則認為不必要合併，雖已10年但還不久，很多待磨合，有些是心理的感受，要如何縫合，是三屆市長的挑戰；對於市議員批她「涼涼」，她反駁表示，市議員們雖講得好，但故事只講一半，沒有講下一半。

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台中市議會今天舉行市政總質詢，民進黨市議員江肇國、賴佳微、李天生、曾朝榮、張家銨、周永鴻、蔡成圭等市議員針對盧秀燕3年的施政成果提出批判。

江肇國表示，縣市合併10年，他詢問市長盧秀燕是利弊。盧秀燕則表示，縣市合併利大於弊，可把資源做大，可分配到比較偏遠的地方，但有人認為不必要合併，雖10年但還不久，很多待磨合，有些是心理的感受，要如何縫合，是3屆市長的挑戰。

江肇國表示，縣市合併10年來，第一任市長胡志強相當辛苦，很多法規需要修定、財政要改善及員額的編制，還要辛苦把縣市文化進行融合。林佳龍上台後，除了繼續胡志強未完成的縫合工作，還規劃未來大台中市發展，如大台中山手線、兩個海空港三個副都心、文化城中城。

但是盧秀燕上台後做什麼？江肇國提出質疑除了打通大智路，還是前朝所規劃，足球場更改場地，捷運藍線修改影響期程，根本就阻礙台中市進步。

江肇國表示，3任市長當中，胡志強是辛苦，林佳龍是認真，但盧秀燕是好命，命好「涼涼做」，政策付之闕如，命好涼涼做，不知民間疾苦，有人認為盧秀燕選下屆市長不是如此困難，但他不認為，若不提出白皮書，會落選，不要只會小確幸。賴佳微則表示，盧上任後，治安惡化，台中市沒有遠景。

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