國民黨主席副主席公投掃街 嘉義高中生喊「四個不同意」

朱立倫、黃敏惠今在嘉義市進行掃街，遭遇嘉義高中生反宣傳「四個不同意」。（記者王善嬿攝）

2021/12/13 14:23

〔記者王善嬿／嘉市報導〕國民黨發動「1218螞蟻雄兵，公投宣講」，國民黨主席朱立倫、副主席黃敏惠下午合體在嘉義市掃街，黃敏惠接受媒體訪問時，一旁的嘉義高中校舍突發出「四個不同意」吶喊聲，黃敏惠一度愣住，隨後受訪表示，此次公投希望民眾認真思考、踴躍投票。

國民黨嘉義市黨部宣講車隊，今天下午12點半在嘉義市立棒球場停車場集結，除朱立倫、黃敏惠，嘉義市國民黨籍議員張敏琪、傅大偉、鄭光宏、張秀華、陳家平等人均到場。

請繼續往下閱讀...

黃敏惠在棒球場停車場接受媒體訪問提到，四大公投案關於環境保護、經濟發展及台灣能源政策，要做關鍵性的投票，此時，就在馬路對向的嘉義高中校舍，2度傳出學生高喊「四個不同意」口號，眾人聽到聲音轉頭查看，卻不見學生露面。

而針對民進黨加強公投宣傳力道，朱立倫說，民進黨最重要「奧步」就是要民眾別出來投票，因此他呼籲民眾踴躍投票；此次公投攸關經濟、環保、食安，民眾站出來、保護台灣的民主。

而嘉義市有「民主聖地」美名，朱立倫說來到嘉義市就想起已故立委蔡同榮，當年蔡推動公投，就是希望公投與選舉同一天，當時民進黨喊最大聲，現在竟然不同意公投綁大選，但公投與大選在同一天舉辦，才是真正省錢、省工。

國民黨主席朱立倫下午在嘉義市為公投宣講掃街。（記者王善嬿攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法