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    北市府：林秉樞7/15小禾馨民權診所打莫德納 將調查殘劑接種

    北市府表示，林秉樞在7月15日接種莫德納疫苗。（資料照）

    北市府表示，林秉樞在7月15日接種莫德納疫苗。（資料照）

    2021/12/13 13:36

    〔記者蔡思培／台北報導〕民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞家暴事件持續延燒，現在林更被爆出捲入北市特權疫苗事件。台北市議員表示，林在7月中就接種第一劑疫苗，且接種診所是曾爆特權疫苗爭議的禾馨醫療旗下診所。台北市政府也證實，林7月15日就在小禾馨民權小兒專科診所接種莫德納疫苗，林也不符合第七類、第九類人員身分，由於當時診所有開放殘劑接種，北市將調查診所當時打了多少殘劑。

    北市議員徐巧芯表示，林秉樞（43歲）疫苗施打時間是7月15日、10月5日，地點分別在台北診所、台中醫院。徐指出，以當時AZ疫苗來說，如果第九類43歲最早是在7月16日施打；如果是43歲一般民眾要到7月30日才符合資格，林秉樞顯然都早了一些。而當時莫德納更是稀缺，只開放65歲以上長者施打，43歲要能打到莫德納是很久以後的事。

    徐巧芯質疑，如果是7月15日接種第一劑，不管林秉樞是否為第九類，43歲的他都還沒輪到施打時間。當時大家都在等疫苗，為什麼林秉樞可以先打？現在網路更有消息指出林打的是莫德納，讓徐大酸，「連長輩們苦苦等待都排不到的莫德納，就你林秉樞最有辦法！」

    議員游淑慧也質疑，林秉樞第一劑疫苗是在之前喬疫苗事件中，引起軒然大波的台北禾馨系統內某一診所施打。游表示，比對林秉樞與檢舉資料中醫院的關係，推測林與禾馨系統可能認識，且日前有名嘴公開揭露，過去在飯店協助林秉樞收拾物品的吳姓護理師，也在禾馨任職。

    台北市政府發言人陳智菡證實，林秉樞在7月15日曾至小禾馨民權小兒專科診所接種莫德納疫苗，陳表示，當時疫苗只開放長者接種，且調查發現林沒有第七類、第九類人員，照理說不能打。但陳強調，當時有些診所有全年齡民眾登記殘劑，診所若有疫苗殘劑未施打，確實可能開放給診所相關人員。陳表示，接下來會調查小禾馨民權小兒專科診所當時打了多少殘劑。

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