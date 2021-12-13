馬英九稱台灣是不自由的民主 民調：7成7年輕人不認同

中華亞太菁英交流協會發表最新民調，交叉分析，二十到二十九歲年輕族群不認同比例高達七成六五，愈年輕愈不認同馬英九台灣不自由民主的觀點。圖為中華亞太菁英交流協會秘書長王智盛。（資料照，記者叢昌瑾攝）

2021/12/13 10:42

〔記者蘇永耀／台北報導〕中華亞太菁英交流協會今日公布最新民調，針對台灣民主現狀，六成八九認同台灣是民主領先的政體，六成六六不認同前總統馬英九投書論述台灣已經是不自由的民主。進一步交叉分析，二十到二十九歲年輕族群不認同比例高達七成六五，愈年輕愈不認同馬的說法。

馬英九日前投書媒體，抨擊總統蔡英文執政之下，政府的表現，不但離民主越來越遠，反而趨近「不自由的民主」。民調顯示絕大多數受訪者不認同。民進黨立委羅致政表示，台灣對做為民主自由國家是有強烈認同且多數民眾樂於看到我們成為民主峰會的一環，另要注意世代之間差異，尤其年輕人對民主的認同度是優於其他世代。

請繼續往下閱讀...

羅致政透過交叉分析說，對於有六成八九認同台灣是民主領先的政體，在二十到二十九歲年輕族群，有七成七六表達認同，次高為三十到三十九歲，年紀愈大則愈不認同。而對於六成六六不認同前總統馬英九投書論述台灣已經是不自由的民主，同樣是二十到二十九歲年輕族群最不認同，高達七成六五，愈年輕愈不認同，馬的說法只能贏得過去國民黨傳統支持者，國民黨與其支持者態度，顯然與年輕族群有很大差異甚至是脫節，而且是愈走愈遠，國民黨雖仍擁有一定支持者認同，但如果繼續走老路終究會被年輕人拋棄。

在其他民調議題，對美國未邀請中國參加全球民主峰會的態度，六成九四民眾表示認同因北京是共產專制且有人權迫害問題，而不應邀請與會。進一步詢問關於抵制北京冬奧議題，四成五五民眾認為應該響應國際採取抵制的外交措施，三成七三則持相反意見。

針對尼加拉瓜宣布與台灣斷交事件，二成七一民眾認為中國應為此負較多責任，其次是尼加拉瓜，僅一成一三受訪者認為台灣應負責。另有五成二九民眾認同「北京促使尼加拉瓜選在民主峰會期間斷交，是對民主價值的挑釁」，而三成二八民眾不認同此項說法。

至於台灣面臨斷交及中國被民主峰會抵制期間，四成八三民眾不認同政治人物參與海峽論壇，另有二成八五受訪者表示認同。

整體而言，近五成民眾滿意蔡英文總統的兩岸政策，三成七八受訪者表示不滿。

這項調查是在本月十日與十一日進行，成功訪問一〇七三位成年人，在百分之九十五信心水準下，抽樣誤差為正負百分之二點九八。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法