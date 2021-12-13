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    林為洲臉書貼文引熱議 謝志偉剖析：漏了台灣又漏餡

    謝志偉逐句剖析林為洲的「台灣是主權獨立國家」臉書貼文，指出在其他字句中「漏了台灣」，質疑此舉要讓人怎麼相信林是真的認為台灣是國家？（資料照）

    謝志偉逐句剖析林為洲的「台灣是主權獨立國家」臉書貼文，指出在其他字句中「漏了台灣」，質疑此舉要讓人怎麼相信林是真的認為台灣是國家？（資料照）

    2021/12/13 10:13

    〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委林為洲是反萊豬公投領銜人，日前在臉書闡述反萊豬立場，不過貼文中一句「台灣是主權獨立的國家」引起許多網友討論，並笑稱「非常同意」。駐德代表謝志偉稍早也在臉書逐句剖析林為洲的臉書貼文，指出林為洲想說的其實是「為了祖國的完整，得罪美國又怎樣？」且在其他字句中漏了台灣，要讓人怎麼相信林是真的認為台灣是國家？

    謝志偉表示，林為洲在臉書寫了3句話，在第三句特別寫說「台灣是主權獨立的國家」，謝志偉同意此說法，但他認為這句話只是在描述現狀，但問題在於中國想改變現狀。謝志偉認為：「我們和他的差別是，我們不僅認為台灣是主權獨立的國家，我們還要『維持』台灣是主權獨立的國家，而美國在幫我們『維持』這個現狀。」

    謝志偉回過頭來看林為洲的臉書貼文內容，第一句寫到「為了國人健康，得罪美國又怎樣？」但國民黨人不禁狂吃十年的萊牛，卻禁還沒進來的萊豬，表示此公投無關「國人健康」，林為洲要説的應該是：「為了祖國的完整，得罪美國又怎樣？」

    謝志偉指出，林為洲第二句寫的是「我是反萊豬公投領銜人，不是美國第五十一州」，雖然他看得懂林要說什麼，但是這句話有個致命疏漏，他知道林為洲本來要說的應該是：「我是反萊豬公投領銜人，『台灣』不是美國的第五十一州」。但是連這麼重要、關鍵、還這麼短的一個句子，林為洲都能把「台灣」給漏掉，那是要叫人怎麼相信，林是真的認為「台灣是主權獨立的國家」？

    謝志偉表示，在一個中國國民黨代表人的潛意識裏，「台灣」連個主詞都沒得當，更遑論主體和主權了，因為全黨平常不准如此想、如此寫、如此説、疏於練習的情況下，能寫出「台灣是個主權獨立的國家」，已經很不容易了。謝志偉也質疑，只是如果反萊豬、為國人健康考量，那一句「為了國人健康，得罪了美國又怎樣？」不就一鏡到底就夠了？又何苦要心虛到既又漏「台灣」又漏餡？

    最後，謝志偉也點出，林為洲只有一個辦法能「解套」，那就是在「台灣是主權國家」這句話後面加碼為不同意「台灣是中國的一部分」、不同意「中國武㬨或侵略台灣」、不同意「國共等各黨沆瀣一氣」、不同意「各黨假藉反獨反民主」。

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