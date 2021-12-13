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    公投驚見人口直直落 南投3年減少萬餘人

    南投縣選舉委員會已挨家挨戶發送四大公投案通知單。（記者謝介裕翻攝）

    南投縣選舉委員會已挨家挨戶發送四大公投案通知單。（記者謝介裕翻攝）

    2021/12/13 07:09

    〔記者謝介裕／南投報導〕四大公投案將於18日登場，南投縣具有投票權資格的人數有多少？隨著投票通知單挨家挨戶發送，答案也出爐，南投縣選舉委員會表示，此次公投縣內的公民投票數為42萬2249人，與上次2018年舉行的公投人數42萬7089人相較，減少4840人，也再次凸顯少子化及人口外流2大問題，造成人口負成長之嚴重性。

    南投縣選舉委員會說，此次公投有四案，分別是第17案「重啟核四」、第18案「反萊豬」、第19案「公投綁大選」及第20案「珍愛藻礁」，縣內總共設置492個投開票所，依公投法規定，只要台灣國民年滿18歲（92年8月28日（含當日）前出生）、未受監護宣告，並在各直轄市、縣（市）繼續居住6個月以上，便具有公民投票權，遂與縣府民政、戶政等單位進行清查具有投票資格的人數，結果又讓人口「跌跌不休」問題再度浮上檯面。

    據南投縣政府民政處資料統計，南投縣人口數於2018年4月來到49萬9877人，也是縣內人口數首度跌破50萬大關，迄今年11月止，人口數僅剩48萬5479人，短短3年人口數減少1萬4398人，也難怪具有公投投票權的人數也跟著銳減4840人，僅剩42萬7089人具有公投的投票權。

    縣府進一步分析表示，縣內人口呈現負成長現象，除了少子化導致死亡大於出生人數以外，另一個重要原因便是遷出大於遷入的人口外流問題，也是縣府積極推動5大產業園區的主因。

    縣長林明溱指出，5大園區分別是南投旺來產業園區、埔里地方特色產業微型園區、草屯手工藝產業園區、竹山竹藝產業園區及埔里福興農場溫泉園區，扣除開發成本，估計將為縣庫帶來42億元收入，還有長期而穩定的稅入，更重要的是可創造更多的就業機會，不止留住南投在地人才，人口負成長問題也可望獲得適度改善。

     

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