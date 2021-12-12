謝龍介稱萊豬吃多睪丸變小 張之豪反譏：留美碩士顏寬恒變多小？

謝龍介稱萊劑吃多了睪丸會萎縮，民進黨議員張之豪忍不住反譏，要謝龍介去問曾經留美的顏寬恒（見圖）「睪丸有沒有變小」。（資料照）

2021/12/12 23:49

〔即時新聞／綜合報導〕本月18日將舉行「四大公投」投票，國民黨台南市議員謝龍介週六（11日）與出驚人稱萊豬吃多睪丸會縮小，引發熱議。對此，民進黨基隆市議園張之豪忍不住反問：「去問問留美碩士顏寬恆，他的睪丸變得多小？」

謝龍介11日隨藍營赴公投宣講時，宣稱自己聽說萊劑吃多了，「佛仔會縮（台語，意指睪丸會變小）」，對此張之豪週日（12日）在臉書發文表示，「為什麼要講這種低俗的東西？不知道，問國民黨。你可以致電給你所在地的男性國民黨籍議員、立委、市長候選人，只要有寫『美國』學歷的，就問他：『請問你的睪丸變多小？』如果你住在中二選區，就更要問問留美碩士，顏寬恆，他的睪丸變得多小。」

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接著張之豪質問，「吃了萊豬的美國男人，為什麼還是體力這麼好？今年奧運還拿了39面金牌？還出了麥可喬丹跟老虎伍茲？為什麼？他們不都是吃萊豬萊牛的嗎？再者，台灣不是已經進口萊牛九年了嗎？這豈不是說，全台灣男人都已經中標了？這麼多的問號，最後都只會走到同一個結論：國民黨在法螺（唬爛），而且從頭到尾都在騙。」

張之豪又引述基層醫療協會理事長林應然醫師的話指出，「氣喘用藥，氣管擴張劑，就是萊劑。林醫師臨床治療氣喘患者40年，每次氣管擴張劑噴一下就有10公斤的萊克多巴胺的量，『那我噴一劑，就有一噸萊豬萊牛的量，各國也沒有說，禁止使用』。事實就是，任何物質只要過量都是毒，就連鹽糖都一樣，只要維持在幾萬分之一的殘留量內，就像所有食物裡的物質一樣，會被代謝排出。」

張之豪最後痛批，這整場公投，就是一場鬧劇，國民黨毫不避諱自己的仇恨動員。所有一切毀壞台灣的替代能源、對外貿易、國家安全，都只是因為「國民黨想要教訓民進黨」，不惜犧牲台灣整體前途，也要遂行自己的嗜血瘋狂，「這種暴徒，不阻止他嗎？這種行徑，跟要拉無辜的眾人同歸於盡的自殺炸彈客有何兩樣？當然要不同意，全部都要不同意！」

張之豪痛斥國民黨為教訓民進黨，不惜犧牲台灣前途。（圖翻攝自張之豪臉書）

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