全台逾20個客家團體發起連署 支持公投4個不同意

台灣客家聯盟協會在新北市舉辦會員大會，號召團體會員連署支持18日投下「4個不同意」。（台灣客家聯盟協會提供）

2021/12/12 18:40

〔記者林欣漢／新北報導〕台灣客家聯盟協會今天下午在新北市舉辦會員大會，理事長蔣絜安在會中號召團體會員連署支持18日投下「4個不同意」，呼籲大家一起投入守護台灣的陣線。

台灣客家聯盟協會有不少客家前輩參與，蔣絜安從立委卸任後仍致力於客家公共事務，今年初接任理事長後更是全台走透透，深入拜訪各地客家社團，積極參與各地客家活動，致力讓公共事務深入至全國客家庄。

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今天包括台北市客家公共事務協會、新北客家公共事務協會、桃園市客家青年會、高雄市客家公共事務協會、宜蘭縣客家聯盟協會、花蓮縣愛客文化發展協會、台東客家聯盟文化協會等全國各地超過20個本土客家社團到場，共同呼籲鄉親公投投下「4個不同意」。

蔣絜安表示，自己出身苗栗又在台三線上生活多年，在推廣客家事務的經驗中，仍感受到客家地區對公共討論的參與較為不足。像是美豬的議題，客庄的鄉親絕大多數都會選擇在自己熟悉、就在生活範圍的周邊採買台灣優質的豬肉。但誤信錯誤資訊所投下的公投選票，卻會影響台灣的經濟貿易條件，影響未來台灣後生人與世界各國公平競爭的機會，對於要走向國際的台灣影響真的很大。因此，她極力呼籲客家鄉親投下不同意票。

專題演講嘉賓、新埔義民廟董事長林光華呼籲鄉親，要拿出義民爺的精神，維護台灣的正義。立委黃世杰也以其選區藻礁現況，說明國家對藻礁的努力。立委羅致政致詞時提到國際對蔡英文總統的肯定，鄉親除了認同更要記得幫忙拉票。台客盟台北會長謝佩芬也以自身在國際組織工作的經驗，說明美國人重視國際貿易的原則，呼籲鄉親公投投下「4個不同意」，讓台灣在國際的力量更加穩健。

台灣客家聯盟協會在新北市舉辦會員大會，立委羅致政致詞時提到國際對蔡英文總統的肯定，鄉親除了認同更要記得幫忙拉票。（台灣客家聯盟協會提供）

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