變電所起火黃士修扯核四公投 苗博雅酸爆：非常「ㄎ學」喔

今天（12日）早上台北市變電所起火，導致雙北30.5萬戶停電。重啟核四公投領銜人黃士修隨即表示，「核四公投不過，國安危機成常態」。（資料照）

2021/12/12 20:38

〔即時新聞／綜合報導〕今天（12日）早上台北市變電所起火，導致雙北30.5萬戶停電。重啟核四公投領銜人黃士修表示，「核四公投不過，國安危機成常態」。對此，台北市議員苗博雅酸爆黃士修，「非常ㄎ學喔」。

苗博雅在臉書表示，停電是因為變電所起火，不是發電廠出問題發電不夠，黃士修卻扯到核四公投，對此她酸道，「你家水管爆了導致停水，答案是該多蓋幾個水庫？非常ㄎ學喔。」苗博雅指出，今天萬隆變電站起火時，備轉容量率高達37.17%，供電相當充裕，電力系統電壓是穩定的，「『沒有核四，電不夠用，導致停電』根本是隔空抓藥。」

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對於黃士修主張「因為政府把一半核電廠關掉，導致電壓不夠，造成電網損傷」，苗博雅質疑，「請問，未完工，建照過期，原能會列管必須重做地質調查的核四，被核工專業的原能會主委認證「十年內無法上線供電」的核四，是能幫上什麼忙？」苗博雅說，如果台灣需要新電廠，就該務實的投資可以快速上線供電的新電廠，並且，核四的供電量僅佔台灣一年所需電力的5%左右，根本是杯水車薪，「核四公投，就是要大家再加碼五百億給包商，但十年內沒辦法上線，不保證能發電，不是幫臺灣發電的，只能幫包商發財啦。」

苗博雅接著提到關一半的核二廠，她指出，核二廠關閉並不是因為反核，「是因為核二廠內核廢料池滿了，裝不下更多高階核廢料。新北市又不准把核廢料移出電廠放到乾儲場。沒空間放核廢料，最後一根燃料棒拿不出來，所以只好停機啦。啊黃士修不是說處理高階核廢料很簡單？為什麼挺核的馬英九、朱立倫、侯友宜都不處理？如果真的很簡單，務實的作法不是提公投續建核四，而是把核二的核廢料移出來，讓還在使用年限的核二重新上線。為什麼做不到？因為處理核廢料根本不是黃士修嘴砲的那麼簡單嘛。」

苗博雅強調，任何事都有風險，關鍵在能夠承受多大的風險，「既然風險不等於零，且核四的風險，又顯著大於核一二三，這個國家能不能承受核四核災的風險？你能不能承受核四發生核災的風險？」

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