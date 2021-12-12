台灣基進黨正式插旗屏東 首要任務拚公投四個不同意

台灣基進黨屏東黨部成立大會上，縣長潘孟安（左）與該黨黨主席陳奕齊（中），縣黨部主委陳秋豪（右），共同蓋上該黨黨徽。（記者李立法攝）

2021/12/12 12:50

〔記者李立法／屏東報導〕台灣基進黨今天成立屏東黨部，正式插旗屏東縣，黨主席陳奕齊表示，基進黨是最忠誠的台灣政黨，將深耕屏東，號召更多志同道合的年輕人加入守護台灣行列，該黨首要任務是1218力拚公投過關，唯有4個不同意，才能阻止國民黨擾亂台灣民主。

台灣基進黨屏東黨部設於屏東市自由路西段，由留美返台任教的芝加哥大學生物學博士陳秋豪擔任主委，黨部成大會上，包括民進黨籍縣長潘孟安、立委莊瑞雄及周春米等人都到場站台，肯定基進黨捍衛台灣主權的努力。

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陳秋豪表示，明年屏東地方公職選舉，基進黨不會缺席，他將代表該黨參選第1選區縣議員，另一年輕黨員黃政誥將角逐屏東市北區市民代表，黨部正積極尋求合作對象，希望能在屏東拿下3席縣議員，組成議會黨團，主導公共議題。

縣長潘孟安表示，他從基進黨年輕黨員身上看到台灣民主的未來，他也是從最草根的地方民代作起，他鼓勵熱情的新世代踴躍參與政治，為台灣散播更多民主的種籽。

陳奕齊歡迎屏東的年輕人加入台灣基進黨行列，共同參與公眾事務，明年地方選舉，不論是村里長、代表或議員，基進黨都將積極參與，至於屏東縣長選舉，該黨目前傾向與民進黨合作。

台灣基進黨在屏東市成立屏東黨部，正式插旗屏東縣，民進黨籍縣長潘孟安（左）到場站台助講。 （記者李立法攝）

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