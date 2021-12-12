公投最後衝刺，賴清德赴苗縣綠營票倉宣講。（記者蔡政珉攝）

2021/12/12 11:39

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕副總統賴清德今天上午前往民進黨在苗栗縣傳統票倉苑裡鎮為「4個不同意，台灣更有力」公投說明會宣講。賴清德強調，公投案攸關台灣未來經濟發展、民主發展、用電需求等，公投案對事不對人，希望鄉親投下4個不同意票。

賴清德表示，萊豬進口公投案尚須努力，需要加油。賴清德提及，蔡政府已用嚴格標準保護鄉親，當初馬英九政府也以相同標準開放萊牛，大家食用多年並無問題，同樣以同樣的標準檢視說吃萊豬有問題「講不通」。

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賴清德表示，共機不時侵擾台灣，且在國際打壓、挖台灣邦交國，國際社會都紛紛表態支持台灣，在這樣的狀況下，台灣人更應該以公投案宣示保護國家的決心。賴清德也說，若停止萊豬進口，如同之前台灣鳳梨等農產出口中國被突然喊停，讓台灣農民跳腳。

關於珍愛藻礁公投，賴清德強調，天然氣第三接收站並非蓋在藻礁上方，而是國民黨政府早已蓋好的用地，政府會做好保護藻礁措施，且三接使用天然氣發電關乎台灣經濟發展，如同進口萊豬讓台美雙方啟動雙邊貿易談判與加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定），可以讓台灣經濟持續發展。

賴清德談到公投綁大選時，賴清德舉當初九合一公投為例，若兩者綁在一起，大家關注點多集中在選舉面，反而對公投議題不太了解。

至於核四重啟，賴清德也強調，核四是老爺車也是拼裝車，盼鄉親支持政府投下不同意票。

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