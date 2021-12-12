黨產會：救國團受KMT實質指揮參與黨務

黨產會在總統批簽檔案中查出，中國國民黨以救國團、教育部、僑委會、省政府教育廳及黨內各組「主管同志」組成知青黨部「知識青年黨務指導委員會」推動黨務、團務。（黨產會提供）

2021/12/12 09:57

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院黨產會公布黨史資料指出，國民黨當年為增進對青年思想的積極領導，除在各大專院校設有14個知青黨部外，並以救國團、教育部、僑委會、省政府教育廳及黨內各組「主管同志」組成知青黨部「知識青年黨務指導委員會」推動黨務、團務，當時救國團雖隸屬國防部，但在各青年黨務活動中，受國民黨實質指揮。

黨產會認定救國團為國民黨附隨組織後，近日在時任國民黨秘書長唐縱於1959年給國民黨總裁蔣介石的簽呈中，查出黨內曾向老蔣報告要設置各大專院校知青黨部「知識青年黨務指導委員會」，內容涉及救國團業務受黨控制，蔣介石在公文批示「照准」。

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根據總裁批簽，「知青黨務指導委員會」以時任行政院政務委員兼教育部長的梅貽琦為主任委員，救國團主任蔣經國為副主委，並由國民黨中央第一組兼辦該委員會業務。

黨產會表示，從這份簽呈中可以得知，在國民黨「以黨領政」的統治架構下，各大專院校中不僅設有高度違憲嫌疑的國民黨知識青年黨部，更黨政不分設置「知識青年黨務指導委員會」，成員也黨國不分地將教育部長、救國團、教務委員會委員長、國民黨中央委員會工作組黨務主管一併列入。

黨產會強調，值得注意的是，儘管救國團在當時名義上隸屬於國防部所屬，但事實上在各種青年黨務活動中，實際受到國民黨的實質指揮，參與各種國民黨之黨務活動。

為加強大專學校黨務團務及學校教育之聯繫配合，積極策進青年思想領導，國民黨令教育部、救國團、中央黨部各組主管組織「知識青年黨務指導委員會」。圖為救國團負責全國大專團務。（黨產會提供）

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