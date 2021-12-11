台灣基進張博洋：要重啟的不是核四 是國民黨的頭殼

台灣基進新聞部主任張博洋說，要重啟的是國民黨的頭殼，要反的是國民黨與中共同流合污。（記者許麗娟攝）

2021/12/11 23:58

〔記者許麗娟／高雄報導〕台灣基進今晚（11日）在高雄市三民公園舉行「護台灣，戰未來」公投四個不同意大型晚會，會場擠進近2000人，加上有藝人大支、滅火器樂團演出，場面相當熱鬧。

台灣基進新聞部主任張博洋說，應該重啟的不是核四，是國民黨的頭殼，真正要遷移的不是三接、是不愛台灣的國民黨；真正要反的不是萊豬，是國民黨和中國共產黨的同流合污。

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台灣基進組織部主任李雨蓁說，今年10月23日，在中國國民黨與中國勢力、地方勢力的全力打壓下，沒有守下台灣基進唯一的一席立委陳柏惟，但這次的公投，希望大家可以一起努力，守下公投、贏回台灣。

台灣基進陳柏惟回憶，10月23日罷免成案後，被問到是不是會哭，當時他說不能哭，因為還是有很多支持者，他要告訴大家一次的失敗不算什麼。台灣今日的成果，是由一次一次選舉，堆疊成的成果。台灣基進為了守護台灣，一場一場仗打過來，不是只用說的，更付諸行動。陳柏惟現場除了跟民眾分享對四大公投議題，細數各大公投案對台灣的傷害，也強調不應該由短期的因素影響長期的政策。他感性呼籲，接下來的一星期，希望大家能多多跟親友溝通，守住公投，因為台灣這間老店，年輕人要擔起來。

台灣基進黨主席陳奕齊則壓軸登台，他感性說起台灣基進一路以來的努力，其實都是期望打造一個理想的國家，不受到中國威脅、恐懼，可以公平、自由的生活。這次的四大公投，很明顯對台灣這樣的理想未來沒有幫助，只是國民黨擾亂台灣的手段，因此台灣基進才會全黨投入，宣傳四個不同意，希望擋下公投。

3Q陳柏惟在台上為台中立委補選的林靜儀拉票，也為四大公投不同意拉票。（記者許麗娟攝）

台灣基進黨主席陳奕齊呼籲擋下四大公投，一起守護台灣。（記者許麗娟攝）

台灣基進在高雄三民公園舉辦的公投說明會，現場有近2000人到場。（記者許麗娟攝）

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