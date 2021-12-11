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    首頁　>　政治

    顏寬恒稱5代人生死在沙鹿「不會走的」 林靜儀諷赤裸裸呈現家族利益

    針對顏清標的「五代人生死都在這」的說法，林靜儀受訪時強調顏家真把地方民主制度的選舉，跟他們的利益結構綁在一起，而且赤裸裸的毫不遮掩，個人感到非常的訝異。 （記者佟振國攝）

    針對顏清標的「五代人生死都在這」的說法，林靜儀受訪時強調顏家真把地方民主制度的選舉，跟他們的利益結構綁在一起，而且赤裸裸的毫不遮掩，個人感到非常的訝異。 （記者佟振國攝）

    2021/12/11 15:14

    〔記者佟振國／南投報導〕台中市第2選區立委補選國民黨候選人顏寬恒今成立沙鹿後援會，顏家5代同堂力挺，顏清標則是怒飆「我們5代人在這，生在這死在這，不會走的」，對手民進黨參選人林靜儀則諷刺，顏家真把地方民主制度的選舉，跟他們的利益結構綁在一起，而且赤裸裸的毫不遮掩，個人感到非常的訝異。

    南投縣百工百業今為台中市第2選區立委補選民進黨候選人林靜儀成立南投縣後援會，林靜儀近中午也現身致意，感謝南投鄉親的力挺，針對顏清標在顏寬恒的沙鹿後援會成立時怒飆「我可以說在沙鹿走跳，5代人生在這死在這，不會走的。」林靜儀則認為不可思議。

    林靜儀表示，顏家真把地方民主制度的選舉，跟他們家的利益結構綁在一起，才會講出這樣的話，但是民主制度的過程應該是選出誰可以為地方做事，誰可以建立與跟上國家發展的腳步，為選民謀福利的政治人物，但顏清標毫不遮掩的說出了他對台中市第2選區的政治能量，就等同他們家的家族能量是一樣的，可見長期過去20年來他們家族對台中市第2選區的看法。

    林靜儀強調，民主政治選出來的人是要為地方服務，不是什麼個人存亡，甚至連政黨存亡都談不上，就是利用民主制度、彼此競爭的方式，為地方帶來好的未來的一個方式，因此對於顏清標這麼赤裸裸的說法，個人感到非常的訝異。

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