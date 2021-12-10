唐鳳「民主峰會」致詞全文：台灣堅定站在對抗威權最前線

行政院政務委員唐鳳在民主峰會發表國家聲明，強調台灣堅定站在對抗威權最前線。（圖取自唐鳳、蔡英文臉書；本報合成）

2021/12/10 17:24

〔記者李欣芳／台北報導〕美國總統拜登主持的「民主峰會」視訊會議今晚登場，行政院政務委員唐鳳及駐美代表蕭美琴已在昨首日會議與各國領袖一同線上出席。唐鳳將在台灣時間今晚代表我國政府以預錄影片方式發表「國家聲明」（National Statement），與世界分享台灣成功的民主故事，唐鳳強調台灣始終堅定站在全球對抗威權主義的最前線，更在促進全球自由、民主和人權上，扮演領導角色。

唐鳳的國家聲明致詞全文如下：

各位女士、先生，以及非二元性別朋友：當地時間好！我是唐鳳，台灣的數位政委，很榮幸和駐美國代表處蕭美琴大使，共同代表台灣參與民主峰會。1996年，在經過十年的穩定民主化進程後，台灣進行史上首次總統直選，這是一項重要的成就。到了2014年，台灣的民主已臻成熟，和平佔領國會的行動，奠定了後續政治改革的基礎，同時也掀起了青年行動及公民參政的浪潮。

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在台灣的民主方興未艾之際，我們始終堅定站在全球對抗威權主義的最前線，更在促進全球自由、民主和人權上，扮演領導角色。於疫情期間，各地的威權政府以公共衛生和集體利益為名，合理化侵犯人權的行為，全球民主呈現倒退的跡象。然而在台灣，我們不必封城就能控制疫情，不必下架就能戰勝假訊息。對台灣來說，民主不只是「為民所託」，更是「與民協力」。台灣推行有效的抗疫措施，包括口罩配購、簡訊實聯，都是由公民社會率先研發技術，再由政府與企業攜手增幅。這樣的「公民・政府・私部門」夥伴關係，是我們引以為傲，並且想跟大家分享的模式。

舉例而言，台灣政府支持國際媒體及非政府組織來台駐點，過去兩年來已協助50多名外國記者來台，包括在北京的壓力下被迫離開的美國媒體。我們也歡迎非政府組織來台設立辦公室。最近來台設點、備受矚目的組織，就包括總部位於美國的「國際民主協會」及「國際共和研究所」。台灣已響應美國的號召，承諾資助「全球反貪集團」，也有意願、有能力貢獻於「公益媒體國際基金」。兩項多邊倡議分別專注於反貪，以及反制錯假訊息，都符合這次峰會的目標。

台灣更將透過「全球合作暨訓練架構（GCTF）」，努力實踐我們的承諾。在此架構下，台灣和美國、日本、澳洲等理念相近國家，就反貪腐、媒體識讀及婦女賦權等至關重要的國際議題，協力舉辦工作坊。在在顯示#StrongerTogether不僅是社群媒體的標籤，更是自由世界不可動搖的信念本質，也就是：民主可以兌現諾言。

「信不足焉，有不信焉」。我們民主國家，都必須信任我們的公民，並投資於數位領域的公民基礎設施。這是最好，也是唯一能保護與促進我們共享價值的做法。今天的峰會，正是盡善盡美的平台，全球民主國家齊聚一堂、探索合作方式。我很期待和大家交換意見。謝謝大家。祝生生不息，繁榮昌盛。

行政院政務委員唐鳳在民主峰會發表國家聲明，強調台灣堅定站在對抗威權最前線。（圖取自唐鳳臉書）

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