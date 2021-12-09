朱立倫會見德國在台協會處長 恭賀新總理就職並期許深化交流

國民黨主席朱立倫今日會見德國在台協會處長，恭賀德國新總理就職並期許深化交流。（國民黨提供）

2021/12/09 18:35

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席朱立倫今（9）日下午於中央黨部會見德國在台協會處長許佑格（Dr. Jörg Polster）、公共事務組組長麥斯文 （Sven Meier），雙方就經濟、文化、教育、疫情等各項議題交換意見，朱立倫同時也祝賀德國新總理蕭爾茨（Olaf Scholz）正式就職，盼未來雙方能夠成為關係更緊密的夥伴。

國民黨指出，朱立倫與許佑格等進行約1個小時許的互動對談，會中許佑格提及因為疫情使歐洲多國重啟防疫措施，期望未來有朝一日疫情減緩，能夠重啟更多國際間的交流，朱立倫則讚許前德國總理梅克爾是令人敬佩的領導者，例如尊重外來移民、推行多元文化共容並行的政策，不只為德國、同時也為世界盡一份心力。

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針對昨晚組建社民黨、綠黨、自民黨3黨聯合執政聯盟的蕭爾茨已正式宣誓就職總理，朱立倫除請許佑格轉達祝賀之意，並重申國民黨致力於加強對外關係連結的立場，期待未來能持續與德國在台協會在各種面向上合作交流，許佑格也不忘禮尚往來，當面恭賀朱立倫當選黨魁，並期待雙方未來持續維繫長遠的友誼。

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