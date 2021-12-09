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    維護滅火器與消防產品品質 內政部修法

    為維護滅火器、住宅用火災警報器等消防產品品質，內政部今日部務會報通過修正2項辦法。圖與新聞事件無關。（資料照）

    為維護滅火器、住宅用火災警報器等消防產品品質，內政部今日部務會報通過修正2項辦法。圖與新聞事件無關。（資料照）

    2021/12/09 17:29

    〔記者吳書緯／台北報導〕為維護滅火器、住宅用火災警報器等消防產品品質，內政部今日部務會報通過修正2項辦法，新增要求消防機具器材及設備登錄機構，應對消防認可品的每一品目每年至少抽驗1件，另為強化市場管理機制，重新設計認可標示樣式；同時增訂登錄機構違規處罰規定，以有效監督登錄機構，確保消防認可產品品質。

    內政部指出，目前應實施認可的消防產品有滅火器等25項，這類消防認可品依規定，應經登錄機構認可並附加認可標示後，方可銷售、陳列及設置，考量近年登錄機構執行認可業務時有疏漏或違規情事，因此修正「消防機具器材及設備認可實施辦法」部分條文及「消防機具器材及設備登錄機構管理辦法」部分條文，以加強相關管理機制。

    內政部說明，這次修正消防認可品的後市場抽購樣機制，增訂以年度申請個別認可案件的型式為對象，每一品目至少抽驗一件，以加強追蹤及管理認可品的品質；另外，為彰顯認可品的特殊指標性意味，這次也重新設計認可標示樣式，以「消」字做為標示識別的主體，提升專業價值形象。

    此外，為提升登錄機構的管理強度，內政部表示，這次修法也針對登錄機構的違規行為，改依違規情節輕重，予以記點處分，必要時暫停認可業務，並限期改善，累計記點達5點以上，中央機關將撤銷或廢止機構登錄權，透過記點管制方式，協助及輔導登錄機構健全、穩定發展認可業務。

    內政部說明，今日修正通過2項修正辦法，除新版的認可標示，為給予舊版認可標示核發作業一段緩衝期，將另訂施行日期外，其餘修正部分，將於近期完成法制作業程序後，發布施行。

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