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    議員批學童營養午餐水果4元補助遭刪 盧秀燕：明年一定恢復

    台中市議員江肇國（右三）批市府竟刪除每名學生4元的水果補助。（記者蘇金鳳攝）

    台中市議員江肇國（右三）批市府竟刪除每名學生4元的水果補助。（記者蘇金鳳攝）

    2021/12/09 16:30

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕中市多名議員今天質疑盧市府，各縣市都會替營養午餐加碼，甚至全額補助，但是市府竟然刪除了4元的水果補助，學童健康相當重要，要求市府不能拿學童健康開玩笑，也有議員要求乾脆全額補助。市長盧秀燕回應，明年一定恢復。

    盧秀燕表示，營養午餐只能多不能少，此次營養午餐所刪減的4元補助，是來自農發基金，可能農業局認為所核撥的經費要跟農業發展有關，現在既然知道少了4元，她馬上緊急與相關單位開會，一致結論確定加4元，透過超支並決算來處理，原則會從農發基金提撥，明年一定恢復。

    台中市議會今天進行施政總質詢，議員林祈烽、施志昌和鄭功進指出，縣市營養午餐有價差問題，要求市府乾脆全面補助兒童營養午餐經費，徹底解決各校的午餐價差。

    教育局長楊振昇表示，若全面補助需要28億4400萬元，如果扣除現在已補助的貧困學生，最少要17億2103萬元，經費龐大、市庫負擔甚鉅，教育局將持續審慎評估可行性

    林祈烽反批，老人健保費1年全額補助22億元，免費雙十公車1年補助30億元，楊局長講補助全市學童吃營養午餐28億4400萬元，剛好介於老人健保和免費公車的補助金額中間，市府應該可以全額補助。

    民進黨市議員江肇國、蔡耀頡、周永鴻、賴佳微、張家銨、李天生、蔡成圭則為台中市校園營養午餐補助水果每名學生4元預算遭砍提出質詢。

    江肇國表示，萬物皆漲但是營養午餐補助卻砍，中市營養午餐從林佳龍市長時代起，由市府補助每餐3.5元、中央補助每餐3.5元，另外市庫又補助每週兩餐水果共10元（6+4），其中4元是從農發基金提撥，但市府竟自明年起將砍水果補貼的4元，身為媽媽市長不幫孩子加菜、加補助，還砍孩子們的午餐補助預算，實在不是稱職市長應有作為。

    議員李中則說，若市府真有減少所謂的水果費用這個部分，所需經費也不多，市長基於對學童的照顧，要盡快找財源來編列預算，給學童更均衡的營養午餐。

    台中市議員林祈烽（中）建議營養午餐全額補助。（記者蘇金鳳攝）

    台中市議員林祈烽（中）建議營養午餐全額補助。（記者蘇金鳳攝）

    國民黨市議員李中表示，若水果補助遭刪屬實，要求市府趕快恢復。（記者蘇金鳳攝）

    國民黨市議員李中表示，若水果補助遭刪屬實，要求市府趕快恢復。（記者蘇金鳳攝）

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