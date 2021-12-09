林秉樞家暴案討論熱度壓公投 柯建銘：有心人在操作

民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞痛毆家暴，成為連日新聞焦點，對此，民進黨立法院黨團總召柯建銘表示，林秉樞熱度壓過公投，「是有心人在操作。」（資料照）

2021/12/09 16:18

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞痛毆家暴，引起全台關注，加上林秉樞母親告別式上被起底許多政商名人贈花致意，包含司法、教育、政、商、媒體界雲集，更成為連日新聞焦點，對此，民進黨立法院黨團總召柯建銘表示，林秉樞熱度壓過公投，「是有心人在操作」。

民進黨立法院黨團總召柯建銘今（9日）在《震傳媒》接受資深媒體人黃光芹網路節目《新聞不芹菜》專訪，柯建銘表示，林秉樞家暴以及案外案新聞鋪天蓋地，引爆社會關注焦點，導致公投議題被忽視，雖然不能制止媒體怎麼做，但他認為林秉樞的新聞一定是有心人在操作，否則他都被收押禁見了，怎麼還可以對外放話？

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對於林秉樞這個人，柯建銘分析說：「林秉樞用心經營人脈，裝神弄鬼一個騙一個，不只請吃飯，連說甚麼話都記錄下來，其實就是「數位化的翁茂鐘』」，但林秉樞不敢來騙他，因為「我在立法院30年，什麼怪事都碰過」。

而林秉樞與范雲等綠委吃飯畫面曝光，柯建銘解釋范雲當時和學運世代約好輪流做莊請吃飯，才第一次請吃飯，林秉樞就打電話過來說他也要過來一起吃，直言「范雲有夠衰的」。

林秉樞母親告別式出席名單大咖雲集，柯建銘則解釋，林秉樞跟大家說總統會來，的確也有總統的輓聯，大家就誤信林秉樞，以為總統真的會去，讓很多人站在外面等總統來，這個就是當天很多人去的關鍵。

柯建銘強調，現在用網路騙人真的很容易，他連銀行存款都可以弄假的，那些有關國安會諮詢委員陳俊麟等人的事都是他自導自演的，可能有些人沒注意到就被騙了，若要討好你，我就送你東西，人情往來，全世界邏輯都一樣。

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