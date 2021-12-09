政院︰130億推動冷鏈建設 提升台灣農產品品質

農委會表明未來4年已完整規劃冷鏈建設，將投入130億元經費，其中在農糧產品部分，包括將在屏東及桃園建立2處旗艦物流中心，提升外銷競爭力；建立8處區域冷鏈物流中心，提升區域處理量能。圖為虱目魚。（資料照）

2021/12/09 15:22

〔記者李欣芳／台北報導〕為提升台灣農產品的品質，農委會今天向行政院院會簡報「全國冷鏈物流推動情形」，農委會表明未來4年已完整規劃冷鏈建設，將投入130億元經費，其中在農糧產品部分，包括將在屏東及桃園建立2處旗艦物流中心，提升外銷競爭力；建立8處區域冷鏈物流中心，提升區域處理量能；協助具外銷潛力、易產銷失衡等品項的農民團體及農企業至少150處健全冷鏈設施，建立全程冷鏈貯運示範模式。

主持院會的行政院長蘇貞昌表示，大多數農產品都不耐保存，他對農產品冷鏈物流系統非常重視，現地視察不下10次，政府預計未來4年投入130億元，加速興建旗艦物流中心與區域物流中心、升級大型批發市場的冷鏈設備、協助農民團體及農企業健立產地冷鏈貯運設施與販售攤的溫控設備。

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蘇揆指示農委會掌握期程，及早完備智慧倉儲與物流體系，有效運用相關設施，提升農產品的品質減少耗損，讓台灣農業繼續在世界發光發熱，為農民帶來更大的收益。

農委會指出，過去幾年已積極透過冷鏈系統建置調節產銷，穩定洋蔥、鳳梨、文旦及紅豆等產地價格，提升年處理量，建立漁獲不落地之櫻花蝦衛生安全交易環境，強化國際市場競爭力，也提升肉品衛生安全，改善銷售環境。

農委會表示，未來4年已完整規劃冷鏈建設。在農糧產品部分，預計於屏東及桃園建立旗艦物流中心共2處，提升外銷競爭力；建立8處區域冷鏈物流中心，提升區域處理量能；輔導4處蒸熱及低溫檢疫處理場域設備升級，帶動外銷鮮果產業鏈發展；強化台台北、新北、台中及新化等4處果菜批發市場冷鏈系統，確保蔬果品質；並協助具外銷潛力、易產銷失衡等品項之農民團體及農企業至少150處健全冷鏈設施，建立全程冷鏈貯運示範模式。

在漁產品部分，將協助各產業團體設置或改善加工廠及冷凍廠，針對大宗水產如虱目魚、鱸魚、吳郭魚、石斑魚及午仔魚等進行商品凍存後行銷，穩定大宗漁產品產銷調節；輔導新建製冰廠房並包含製冰區、電動輸冰、冷凍儲冰庫、周圍通道、加冰碼頭、整合型加冰等，持續完善冷鏈公共建設，提升供應鏈緩衝力；培植產業團體多元行銷，促使水產品銜接國際需求與消費趨勢，積極開拓市場。

畜產品部分，則推動建立畜禽產品冷鏈物流體系，規劃於嘉義縣朴子市肉品市場設立豬肉屠宰加工旗艦物流中心，建構具HACCP驗證及出口導向之現代化肉品供應體鏈，另外分別於桃園、雲林建立消費型及產地型區域肉品屠宰物流中心，以及改善升級10處肉品市場及家禽市場設施設備，並協助農企業及農民團體升級屠宰分切、加工冷鏈等設施，建立畜禽肉品全程冷鏈不斷鏈的示範模式，增加國產肉品儲存及調節量能，進而穩定市場供需。

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