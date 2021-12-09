配偶也要陪產檢假！ 范雲籲性工法修法要確實

民進黨立委范雲（左三）今天在立法院舉行記者會。（范雲國會辦公室提供）

2021/12/09 13:09

〔記者簡惠茹／台北報導〕民進黨立委范雲今天在立法院舉行記者會，呼籲性別工作平等法修法要確實，生育不只是女人的事，配偶相對應也有7天陪產檢假，才是真正友善生養、促進照顧分工性別平等、破除職場懷孕歧視的有效修法。

立法院衛環委員會昨天針對性工法修法進行黨團協商，行政院版本與眾多立委版本均無法達成共識，所有條文保留需再交由院長游錫堃協商。范雲今天與婦女及家長團體共同召開記者會，呼籲「性工法修法要確實！生育不只是女人的事，配偶也要陪產檢假！」

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現行「性別工作平等法」對於孕產家庭生產前需求只有給予孕產婦5天的產檢假，婦女及家長團體多年抗議忽略配偶共同育兒的需求，然而行政院今年7月1日起上路的育兒新制，將產檢補助從10次提高到14次，但是勞動部提出性工法對應修法，卻仍只將現有產檢假從5天提高到7天，配偶陪產檢假仍是0天。立委范雲多次指出，這樣的修法方向，對破除職場懷孕歧視、創造友善生養環境、配偶共同育兒，沒有助益，反倒將產檢、生育的責任再次強加於孕產婦身上。

范雲表示，既然要修法，就該正視民眾真正的需求，讓孕產婦的配偶有對應7天的陪產檢假，才是真正友善生養、促進照顧分工性別平等、破除職場懷孕歧視的有效修法。

范雲也強調，生小孩需要的從來就不只有醫療導向的產檢，更多需要的是生產準備、補充孕產及親職知識，以及有配偶一起支持。因此，應將現有的「產檢假」及新增配偶的「陪產檢假」，升級成「生產準備假」，減輕家長請假壓力，讓雙親一起進行親職教育、生產準備課程，真正建立友善生養的環境，才能真的促進生育。

記者會現場，由育有兩個小孩的媽媽，同時也是生育改革行動聯盟理事長的諶淑婷現身說法，她表示，自己二寶孕期產檢，因為先生無法請假，都必須自己帶著大寶坐車產檢、甚至連做羊膜穿刺時也是如此。她說如果生育是一個家庭的大事，為什麼男性沒有辦法從配偶懷孕就開始參與、進行生產準備？現代男性不是不願負擔，而是被排除在外。

諶淑婷說，況且孕期要做的也不只是到醫院產檢蓋章而已，想要順利生產，還有生產教育、生產運動課程、找月子中心、約月嫂面試，或是約訪保母、托嬰中心，需時間去完成，所以民間團體才會提出以更全面的「生產準備假」來含括現行的產檢假。本次行政院新制用政府財源支付的兩天產檢假，既已納入照顧公共化的概念，就更應該大刀闊斧，同時提供相對應的陪產檢假，並以「生產準備假」為名。

台北護理健康大學護理助產及婦女健康系教授高美玲表示，她實際執行許多強調伴侶合作的生產教育，實務經驗顯示，孕產婦若有配偶陪伴產檢及產前準備，對育兒雙方共同迎接新生命，非常有幫助。

范雲最後總結，性工法既然要修法，就必須要確實，不能只修半套；讓配偶相對應也有7天陪產檢假，是當務之急。行政院本次既然已願意用少子女化的經費補助孕產婦多2天產檢假的薪資；就應該性別平等，也補助其配偶2天陪產檢假的薪資，依據勞動部之估算，1年約須4億元，僅佔「我國少子女化對策計畫」每年預算規模八九百億的0.4%。既然是國家投入資源支持友善生養的政策，已納入照顧公共化的概念，更應該配套修法將產檢假、陪產檢假升級為「生產準備假」。

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