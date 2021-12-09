沒人權沒冬奧 王婉諭︰朝野應盡速表態抵制 展現道德高度

美國、紐西蘭、澳洲、英國、加拿大等政府先後宣布「外交抵制」北京冬奧。示意圖。（路透）

2021/12/09 15:35

〔即時新聞／綜合報導〕中國侵犯人權惡名昭彰，美國、紐西蘭、澳洲、英國、加拿大等政府先後宣布「外交抵制」北京冬奧；對此，立委王婉諭喊出「沒有人權沒有奧運」，籲請立法院長游錫堃盡速召集協商討論，也希望朝野都積極參與並通過外交抵制北京冬奧決議，「展現台灣政黨的道德價值髙度，為人權發聲」。

「抵制北京冬奧，台灣不該缺席」，王婉諭表示，美國拜登政府鑑於中國侵犯人權行為持續，確定不會派官方及外交代表出席北京冬奧，「這樣的決定，將抵制北京冬奧的聲浪推到的新高點」，因為這代表美國正面回應人民長久以來對北京冬奧的質疑，「以實際作為表達對人權的重視，展現了美國作為民主及人權國家的高度」，後續也有民主國家陸續跟進抵制。

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「中國惡名昭彰的反人權形象舉世皆知，與奧運會的基本精神『多元、平等、遵守規則』完全背道而馳」，對此，王婉諭表示，居於中國威逼打壓第一線的台灣更有義務與世界自由民主同盟一同發聲，台灣更應該積極挺身，以外交手段抵制北京冬奧。

不過運動員權益同樣也需要顧及，王婉諭強調，為人權發聲和參賽選手權益並不會相互牴觸，以美國為例，美國運動員仍然可以參賽，外交抵制僅高級官員不會出訪，「一方面讓國際社會對於中共做出譴責，也同時保障了運動員的出賽權益」。

「沒有人權沒有奧運」，王婉諭表示，目前已有相關提案，望行政院審慎評估並在適當時機做出正確回應，籲請游錫堃儘速召集協商討論，也希望朝野黨團共同積極參與並且通過決議，「展現台灣政黨的道德價值髙度，為人權發聲，拒絕讓中共政權繼續恣意妄為！」

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