公投黃金週黃偉哲路口宣講 民眾黨同路口隔街強碰

公投黃金週衝刺，台南市長黃偉哲（圖中）今天一早在街頭宣傳4個不同意，許多準備參選議員初選的新人也陪同站台拚曝光度！（記者王姝琇攝）

2021/12/09 10:17

〔記者王姝琇／台南報導〕民進黨啟動公投倒數黃金週衝刺「四個不同意」票，台南市長黃偉哲、立委王定宇、郭國文及多位議員、黨公職今早在中華東路和小東路口進行「站路口」宣講。黃偉哲表示，希望藉此盡力向民眾解釋清楚公投案對國家及全民的影響，接下來關鍵倒數，會繼續闡述推動四個不同意主張，公投案絕對有信心。

不過，該路口是台南市區交通要道，上下班尖峰時刻車流量相當大，也是長期以來每逢選舉各黨必爭的宣講路口。今天民進黨這場街頭宣講正好強碰台灣民眾黨，雙方在同路口隔街持大聲公拚場，民進黨總動員氣勢如虹！民眾黨宣講人江明宗強調，是原本就預訂好的公投宣講活動，未刻意選擇地點與時間。

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黃偉哲表示，今天是全國大串聯街頭宣導「四個不同意，台灣最有力」活動，全國從北到南的民進黨執政縣市首長率領黨公職、民代等站出來在街頭做宣導；他說，此次公投內容在這段時間以各種宣講方式向民眾說明，其實已經有非常清楚的論述，也盼藉此讓民眾好好釐清，從近日民調顯示民眾對各政黨主張也非常清楚，呼籲全民1218做出最明智的決擇，投下四個不同意票，確保台灣利益、人民健康、能源安全，以及免受核災威脅的非核家園。

距離投票日還剩9天，黃偉哲強調，這次公投影響的是全國人民，若老舊又不完善的核四重啟，不僅要花費巨資，還可能造成核能危機；關於三接部分，政府對於藻礁盡到最大保護，同時三接能均衡南北發電、促進能源轉型，免去火力發電造成的空污問題；公投綁大選在2018年已有慘痛經驗，民意更無法得到真正展現；萊豬則在政府嚴控把關與自由消費機制下開放進口，台灣各項產品也得以出口。

郭國文表示，今天是民進黨站在全國重要路口宣傳四項公投不同意的重要性，這關係到的不是政黨輸贏，而是國家、台灣人民的未來；王定宇也說，民進黨最後10天總動員，不是為了個人選舉，也不是政黨對決，此次公投是超越政黨，投票結果是全國人民及其後代要承受，台灣要走出國際、經濟更好、能源轉型，呼籲18歲以上公民返鄉投下「4個不同意」。

台灣民眾黨公投宣講恰巧與民進黨在同一時間於對街路口進行。（記者王姝琇攝）

市長黃偉哲（圖中）今早與民進黨各級民代、黨公職等人一起站在街頭高喊公投4個不同意。（記者王姝琇攝）

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