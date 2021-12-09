葉毓蘭排網軍專案報告 喊出不自殺聲明

國民黨立委葉毓蘭（左）。（記者簡惠茹翻攝）

2021/12/09 09:57

〔記者簡惠茹／台北報導〕立法院司法及法制委員會召委葉毓蘭今天安排網軍亂台專案報告，籲請檢調成立專案小組查清楚網軍金流，化解人民疑慮。葉毓蘭也在今天會中發出不自殺聲明指出，她不會自殺，如果有不測一定是網軍們後台老闆進行。

葉毓蘭表示，網軍是亂台還是治國？網路亂象大家都必須重視，網軍受害者遍布藍綠，除了民進黨立委陳亭妃出來說她也受到網軍霸凌，賴清德在總統初選時也出來針對網軍的事情公開喊話，但是所有人談起網軍這個議題輕描淡寫，是不是法務部也怕被害？

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法務部長蔡清祥說，不管是不是網軍，涉及犯罪檢警調都會依法調查，我們看的是行為有沒有觸法，而不是什麼身分，任何人涉及犯罪都是依法偵辦。

葉毓蘭說，網軍會鬧出人命甚至影響國家利益，去年WHO秘書長譚德塞還點名台灣網軍攻擊他，還有蘇啟誠事件，她排這個專案報告也很擔心民進黨總召柯建銘又說她違憲，她不是要針對個案，每個案子都要設下停損點，新聞不斷出來，人民就會有恐懼，如果連高嘉瑜受到的傷害都不能獲得司法保護的話，受到網軍誹謗或傷害的人如何獲得保障？

蔡清祥說，尊重言論自由，但是網路發達時代，如果大家運用網路進行不實訊息傳播攻擊別人，觸法一定會嚴辦，不要以為躲在後面查不出來，違法一定會嚴懲。

葉毓蘭表示，部長同意她排這個議程嗎？不至於對個案關說施壓吧？她只是要反映現在有許多台灣人的集體憂慮，她的學生在國安體系也叫她要小心保護自己，因為網軍都不會用真名。葉毓蘭也說，她要在這裡說，她不會自殺，如果有不測一定是網軍們後台老闆進行。

葉毓蘭也詢問，網軍嚴查嚴辦的進度為何？蔡清祥說，他有說明過利用網路攻擊別人可能涉及犯罪類型，法律上很明確，個案情形由檢警調依照職權調查。

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