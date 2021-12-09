侯友宜公投態度曖昧？林俊憲：「不甩國民黨」就是他的基本盤

國民黨中央極力為公投宣講，侯友宜態度卻是曖昧。（資料照）

2021/12/09 00:02

〔即時新聞／綜合報導〕四大公投投票在即，不過藍營最大諸侯新北市長侯友宜態度曖昧，許多宣講場合也沒有到場支持，引發國民黨內出現不滿聲浪。對此，民進黨立委林俊憲直言，「不甩國民黨」就是侯友宜的基本盤。

林俊憲在臉書發文，侯友宜的政治生涯可說是朱立倫一手培養，而朱立倫號稱「政治精算師」，什麼會讓自己獲得支持、什麼會讓自己失分算得一清二楚，這招侯友宜一定也學得很透徹，「國民黨還以為自己可以威脅侯友宜，以為侯友宜是靠黨中央的支持選上，那才是真正好笑的地方。」

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林俊憲分析，公投方面，侯友宜始終沒有跟隨黨中央的立場宣傳同意，但也沒表態不同意，就是因為侯友宜將自己的支持者結構看得非常透徹，「他的基本盤恰恰是難以掌握卻超過三成的中間選民，深藍票不是基礎而是『加成』，也是他敢屢次不甩黨中央立場的原因。」

林俊憲認為，國民黨如果想重振，不僅不該圍剿侯友宜，反倒該仔細研究他對各大議題表態的立場，因為他已經能非常準確抓到輿論要什麼，而不是每次自信滿滿的操作反而惹來一陣罵，「但如果這些黨內大老能意識到這點，也不會有韓國瑜的崛起和後來的張亞中了。所以總結來說，他們想要圍剿侯友宜，不但不會成功，反而是在幫他一把，加速跟黨中央荒唐立場的切割，屆時變成為了得票讓侯友宜反過來指揮他們也不意外。」

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