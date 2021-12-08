違反政治獻金法 鄭文燦遭罰8萬、翁章梁罰6萬

桃園市長鄭文燦。（資料照）

2021/12/08 15:02

〔記者吳書緯／台北報導〕監察院今天公布最新一期「廉政專刊」，桃園市長鄭文燦於2018年競選時，收受2間累積虧損的營利事業捐贈非金錢政治獻金，未依限辦理返還或繳庫，違反「政治獻金法」，到罰鍰8萬元，並沒入11萬6千4百元；而嘉義縣長翁章梁於2018年選舉時，收受未具有選舉權的人捐贈政治獻金，未依限辦理返還或繳庫，遭到罰鍰6萬元，並被沒入2萬元；另外，民進黨立委陳明文因配偶債務申報不實，遭罰6萬元。

監察院第181期「廉政專刊」今日出刊，公布監察院今年4至6月的「政治獻金罰鍰處分確定名單」。

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桃園市長鄭文燦因2018年競選桃園市長連任時，收受鴻臣實業有限公司、太川國際開發有限公司捐贈非金錢政治獻金，未依限辦理返還或繳庫，違反「政治獻金法」第8條及第15條第1項規定；違法收受之政治獻金依該法第30條第2項規定予以沒入；監察院今年5月罰鍰8萬元，並沒入11萬6千4百元。

根據「廉政專刊」刊資訊登顯示，鴻臣實業與太川國際開發分別於2018年6月4日、同年10月16日捐贈時，都屬於有累積虧損尚未依規定彌補的營利事業，皆違反「政治獻金法」規定，也分別被裁罰4萬6千4百元、1萬1千8百元。

此外，嘉義縣長翁章梁於2018年競選嘉義縣長，收受未具有選舉權人捐贈政治獻金，未依限辦理返還或繳庫；監院裁定違反「政治獻金法」第8條及第15條第1項規定；違法收受之政治獻金依該法第30條第2項規定予以沒入。監察院今年6月裁定罰鍰6萬元，沒入2萬元。

另外，今日出刊的廉政專刊一併公布「監察院辦理公職人員財產申報罰鍰處分案件確定名單」；其中，監察院認定，嘉義縣民進黨立委陳明文，因在2019年11月1日申報之財產，就應申報的財產項目，未據實申報配偶債務1筆。經查核陳明文申報不實之理由，不足採信，認定為故意申報不實，遭到監察院裁罰6萬元。

嘉義縣長翁章梁。（資料照）

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