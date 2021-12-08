父親蕭清芬在美辭世 蕭美琴悼念：以他的方式走台灣主體的路

駐美代表蕭美琴父親蕭清芬牧師11月26日於美國紐澤西州辭世，蕭美琴今天發文悼念。（翻攝自蕭美琴臉書）

2021/12/08 15:44

〔即時新聞／綜合報導〕我駐美代表蕭美琴父親蕭清芬牧師11月26日於美國紐澤西州辭世，蕭美琴今天發文悼念，她說，堅定的信仰指引父親豐富多彩的一生，而上帝的安排也讓作為長女的她能在身邊陪伴父親的最後一刻，在這段期間奔波於國事與家事，「感謝各界體諒、關懷與代禱」。

蕭美琴說，台南神學院禮拜堂刻印的校訓「非爾選我，乃我選爾，命爾結實，而實恆在，託我名求父者，可賜爾」代表著父親一生的召喚，而從事神學教育也成父親使命。

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蕭美琴續指，父親在美取得博士學位後，便回到台南神學院任教、擔任台南神學院院長，以及後來到美國於教會宣教機構中任職、積極推廣國際教會學校教育，退休後也繼續在台灣人教會中牧會。

蕭美琴提到，父親人生很國際化，但也有強烈的台灣本土意識，「我的美籍母親學的是台語而非當時的官方『國語』，而台語文羅馬字譯名成為孩子們的英文名字，在當時的台灣社會極為少見」。

蕭美琴表示，父親從來都不是政治活動的檯面人物，但美麗島事件前後，為讓台南神學院這個台灣本土意識和思想的溫床能維持營運，以及守護學校師生們的安全，「要跟當時的政權周旋往來，成為他在台灣戒嚴黑暗時期沉重的壓力」。

蕭美琴透露，父親後續到美國任職，晚年仍不忘與其他退休牧者一起積極投入現代台語文版「全民台語聖經」的編撰和出版，「始終以他的方式，走台灣主體的路」。

蕭美琴說，因疫情期間不便舉辦多人聚會，經家人討論，決定在紐澤西的禮拜堂舉辦小型追思禮拜，懇辭花圈奠儀；日後能回台的時候，再邀集在台灣的親族好友們共同追思懷念。

蕭美琴最後說道，感謝這段期間有許多父親人生各階段的朋友們傳來懷念與悼念文，讓兒女們繼續感受他生命的溫暖，在主的懷抱中終能安息。

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