柯文哲拒發敬老金將提覆議 市議會藍綠擬「甲動」捍衛

台北市議會上月通過「台北市重陽節禮金致送自治條例」，台北市長柯文哲堅決反對，北市府今提覆議案，擬於下週送交議會表決。（記者鄭名翔攝）

2021/12/07 17:00

〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市議會上月通過「台北市重陽節禮金致送自治條例」，將要求恢復發放重陽敬老金，但市長柯文哲堅決反對，市政府經市政會議討論，認為恢復發放恐多10億元支出，今（7日）通過覆議案，擬於下週送議會；國民黨、民進黨團仍主張維持原案，不排除發動甲級動員保住自治條例，力主恢復發放。

柯文哲上任市長後取消台北市65歲以上長者每年1500元的重陽敬老金，引發許多長輩不滿，國民黨團上月重啟冰凍2年的台北市重陽節禮金致送自治條例草案，上月初二讀表決通過。

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但柯文哲堅持，「普發重陽敬老金」如同「選舉綁樁」，各縣市搶著加碼導致「債留子孫」，台北市財政雖允許，但不願「一起墮落」，堅決反對各縣市針對發法定支出自行加碼，且認為議會要求市府增加預算已屬「違憲」，將提覆議。

市府今市政會議上討論敬老金覆議案，考量隨著老年人口逐年增加，若恢復發放每年恐增加10億元預算支出，且考量整體老人福利資源有限，恐難再有餘裕普發重陽敬老金，然而提覆議案恐難獲多數議員支持，最終不僅難以成功、且還因此槓上議會。經議北市府仍決定提出覆議案，預計下週送交議會。

按議事規定，覆議案經表決有2/3的議員仍同意發放，將維持原案；台北市議會國民黨團、民進黨團均表示，不排除於覆議案表決當天發動甲級動員，仍主張捍衛議會立場、維持原案。

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