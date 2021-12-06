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    音樂比賽大出包！議員踢爆竹縣竟租「事故級」鋼琴給學生使用

    新竹縣議員余筱菁今（6日）晚發文指控，日前舉辦的學生音樂鋼琴比賽，新竹縣政府竟然租借「大型演出事故」等級的鋼琴，讓孩童比完賽後直呼「踏板好可怕」，她痛批新竹縣政府對參與音樂比賽的參賽者不尊重，「也顯示出對文化領域的漠視」。（圖取自「余筱菁 客家好妹仔」臉書）

    新竹縣議員余筱菁今（6日）晚發文指控，日前舉辦的學生音樂鋼琴比賽，新竹縣政府竟然租借「大型演出事故」等級的鋼琴，讓孩童比完賽後直呼「踏板好可怕」，她痛批新竹縣政府對參與音樂比賽的參賽者不尊重，「也顯示出對文化領域的漠視」。（圖取自「余筱菁 客家好妹仔」臉書）

    2021/12/06 20:44

    〔即時新聞／綜合報導〕綠黨新竹縣議員余筱菁今（6日）晚發文指控，日前舉辦的學生音樂鋼琴比賽，新竹縣政府竟然租借「大型演出事故」等級的鋼琴，讓孩童比完賽後直呼「踏板好可怕」，她痛批新竹縣政府對參與音樂比賽的參賽者不尊重，「也顯示出對文化領域的漠視」。

    「形式凌駕專業/新竹縣學生音樂比賽出包。」擁有東海大學音樂系碩士學歷的余筱菁在臉書表示，這幾天在網路上討論的沸沸揚揚學生音樂鋼琴比賽，對於新竹縣租借了「大型演出事故」等級的鋼琴，有諸多的討論，如踏板問題嚴重、鋼琴座椅無法調整、音不準以及評審人數不足。

    余筱菁指出，這次發生大型事故的鋼琴踏板、音準、座椅等問題，都會影響到學生的表現，一名比完鋼琴賽後下台的孩子說：「踏板好可怕，如果選蕭邦的話就完蛋了...」；余筱菁直言，選曲的時代與作曲家的偏好，會導致踏板運用的多寡，踏板的運用技巧、風格的掌握是音樂比賽評分的重要項目，也是決定樂曲成敗的重要關鍵。

    余筱菁說，音不準的問題更是影響到不只是鋼琴比賽的孩子，幾乎所有選手的樂曲都有鋼琴伴奏，鋼琴音不準是要孩子跟哪個音準，鋼琴無法調整，就只好選手調整，呈現出來給評審聽的只會是：「怎麼今天的選手音都不太準」，評審聽的是整體而非聽見獨獨是鋼琴的問題，因為講求的是鋼琴與主奏的契合度。

    「在頭兩天的鋼琴比賽事故後，竟然還讓這一台鋼琴持續用到器樂組個人賽結束。」余筱菁痛批新竹縣教育處，一台已是報廢的車不可能因為修理、調整就恢復可用的狀態，「而我相信我們租借鋼琴的廠商一定也了解，但新竹縣政府不知道，廠商也不知道嗎？ 持續讓這樣的琴比賽到最後，真的是新竹縣最可恥的音樂界醜聞」。

    余筱菁也點出評審人數問題，質疑新竹縣每場個人賽僅有5位評審，無法做最高分與最低分的刪除，無法確保成績的更佳公平性，但教育處僅回覆：「評審都很專業、我看過成績大多沒有這樣的問題、我們請五個評審是因為經費問題等等...」，讓她痛批這是最不專業的敷衍回答，面對家長提出的問題與實際發生的音樂事故，該做的不是掩蓋、推託，而是如何讓未來不再發生。

    余筱菁諷刺，新竹縣一年編列120億元的教育經費，過去兩年無法舉辦的龍舟比賽一年編列400萬經費，而在今年的預算中僅編列189萬元的經費舉辦音樂比賽，培育音樂藝術人才的經費、艱苦的訓練，已由家長與孩子來承擔，新竹縣府該做的僅是在事前有更多準備、找適合的老師來測試設備的完整、為孩子準備可以安心演奏的場地與樂器，是縣府承辦比賽該有的態度與應該負起的責任。

    余筱菁列出新竹縣政府針對音樂比賽問題的回覆：

    1.音不準跟踏板的問題，沒有評審反應。

    2.音不準的問題在第二天有要求廠商再度調整，但整台超爛的鋼琴並沒有替換，直到所有非鋼琴組個人賽結束均沒有做替換。（真的很懷疑學生音準演奏時到底怎麼辦……一定很慌張吧…）

    3.鋼琴座椅問題新竹縣政府教育處表示完全不知道，也不知道整個舉辦縣賽的過程中，有沒有換座椅（看來現場人員也沒有跟縣府教育處提？）

    4.評審一天半場經費是2500元，一天是5000元，教育處說明只請五位評審是因為經費考量，（過去也都是請五位…?）

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