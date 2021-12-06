投縣制定電子煙防制條例 禁輸入販售供應廣告、18歲以下和孕婦禁吸

南投縣府制定「南投縣電子煙危害防制自治條例草案」，已在南投縣務會議中討論通過，可望在本月送縣議會臨時會審議，三讀通過後即可公告實施。（資料照）

2021/12/06 14:27

〔記者陳鳳麗／南投報導〕電子煙對健康危害大，南投縣府也制定「南投縣電子煙危害防制自治條例草案」，已在南投縣務會議中討論通過，可望在本月送縣議會臨時會審議，三讀通過後即可公告實施。該條例草案共有15條的條文，明文禁止輸入、販售、供應和廣告，更不能供應電子煙和相關器物給18歲以下及孕婦，被查到罰款；當然也禁止18歲以下及孕婦使用電子煙，違反者要參加宣導教育，不到者也要罰錢。

世界衛生組織（WHO）去年2月就發布聲明，強調有證據顯示大多數電子煙的氣溶膠中含有毒性的化學物質，包括尼古丁和可能引起癌症的物質，電子煙也會增加心血管疾病和肺部疾病的風險，並可能影響胎兒的發育。

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南投縣政府衛生局制定「南投縣電子煙危害防制自治條例草案」，近日已送縣務會議討論通過，經送縣議會審議三讀通過後即公告實施，一實施就禁止廠商進口、販售、供應電子煙或相關器物，連廣告都不行，違反者可罰1萬元以上5萬元以下罰鍰。禁菸區不能吸電子煙，也要設置明顯禁止吸食電子煙標示。

該條例也禁止18歲以下青少年和孕婦吸電子煙，若使用電子煙要接受宣導教育，不參加者罰1000元以上1萬元以下罰，18歲以下且未結婚的青少年，處罰其父母或監護人，而供應電子煙給這這兩類人處1萬元以上5萬元以罰鍰。

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