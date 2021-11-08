花蓮高中生吸電子煙5年增3倍！ 縣府也加緊研擬自治條例

電子煙長相有如隨身碟、打火機，在青少年及成人都很流行，花蓮市區至少有三家實體店面。（圖由民眾提供）

2021/11/08 13:16

〔記者花孟璟／花蓮報導〕台北市上週通過新興菸品管理自治條例，花蓮縣議員林宗昆、張美慧都表達關切。張美慧說，有高中學校教官投訴，學生因電子煙購買容易，造型「像隨身碟」且口味多樣，危害校園愈來愈嚴重！對此花蓮縣衛生局長朱家祥說，依國健署調查，花蓮縣的高中學生2019年電子煙使用率，是2014年的3倍，縣府正在加緊研擬草案，希望儘速將草案送交縣議會審查。

花蓮縣議會今天上午由衛生局、社會處工作報告，多位縣議員關心校園電子煙危害！縣議員張美慧說，電子菸品危害青少年健康，台北市本月3日已通過新興菸品管理自治條例，針對電子煙、加熱式菸品進行管理，當台北市一發布消息「立刻有高中學校教官來關切」。張美慧說，學校教官投訴，學生購買電子煙很容易、在網路以「花蓮、買電子煙」關鍵字搜索，在市區中山路就有3家實體店面，透過網路購買也很容易，外型類似隨身碟、打火機、維他命棒，且不需要使用打火機，還有類似水果味道且沒有菸味，她呼籲衛生局重視校園電子煙危害，要求花蓮縣衛生局儘速制定相關自治條例。

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縣議員林宗昆也說，已整合各縣市所訂出的自治條例版本送花蓮縣衛生局，且目前縣議員連署也超過7成，希望縣府重視，早日將草案送到議會審查。

花蓮縣衛生局長朱家祥說，依國健署調查顯示，花蓮縣2014年高中生的電子煙吸食率是3.1％，到2019年已到10.1％，5年內增加3倍，各縣市都有類似情況。他說，目前已經有8個縣市實施電子煙、新興菸品的管理自治條例，目前包括新竹縣、台中、嘉義、桃園、宜蘭、高雄市、新北市、苗栗縣，以及上週通過的台北市新興菸品管理自治條例，目前花蓮縣也在草擬研擬中。

他說，目前已將國健署建議的基本內容、林宗昆議員版及各縣市條文內容整合，近期內將在召集專家、民代及民眾舉辦公聽會，進行逐條討論，希望修正後盡快送議會，他強調，電子煙不但危害高中生，國中生吸食率也是5年內從2.6％提高到4％，將全力防堵電子煙在花蓮流行。

衛生局表示，電子煙裁罰依照菸害防制法14條，可開罰電子煙器具，如電子煙油含有尼古丁則可依藥事法裁處，縣府這2年都有前往電子煙實體通路稽查，電子煙器具去年裁罰2件、今年1到9月也是2件，主要是因為現在業者為了逃避查緝，採取「化整為零」的方式販售，造成查緝不容易。

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