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    彰中學生是哈巴狗？藥師「刀爸」神回：一句話惹怒彰中人

    彰化縣副縣長林田富（見圖）參加彰化女中校慶致詞，提到「彰中人是哈巴狗」，被名作家九把刀的藥師父親柯毓彬封為「用一句話就惹怒所有的彰中人」。（資料照，記者劉曉欣攝）

    彰化縣副縣長林田富（見圖）參加彰化女中校慶致詞，提到「彰中人是哈巴狗」，被名作家九把刀的藥師父親柯毓彬封為「用一句話就惹怒所有的彰中人」。（資料照，記者劉曉欣攝）

    2021/12/05 23:29

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕用一句話惹怒彰中人？名作家九把刀的藥師父親柯毓彬妙回，就是彰化縣副縣長林田富脫口而出的「彰中人是哈巴狗」，這不只是讓所有的彰中校友與學生都火了，也同時侮辱了彰化女中的所有學生。

    「刀爸」柯毓彬是彰中校友，曾任彰化縣藥師公會的理事長，當他聽到林田富竟然在參加彰女校慶致詞時，形容「彰中人是哈巴狗」，他感到超級難過、遺憾與不爽，因為只有心中有這種想法，才會脫口而出這樣的話，這是個人修養的問題。

    「刀爸」強調，人要慎言，人人都可以說自己累的像條狗，但當自己這樣說的時候，不代表他人就可以指著自己的鼻子說「你是狗」，何況「窈窕淑女，君子好逑」這是本能，這也很正常，他也常常說他追老婆花了5年的時間。

    「刀爸」指出，物以類聚，人以群分，彰化縣有這樣的話說出口就是「扣」分的「負」縣長，難怪縣政會一團亂，這樣脫口就侮辱的行為舉止，不可以被輕忽與對待，身為彰化縣副縣長的林田富，只用了一句話就惹怒的所有彰中校友，還同時侮辱了彰女所有的學生，真的是為縣政團隊帶來負面印象的「負」縣長。

    彰中校友楊子賢表示，縣長王惠美的夫婿周明亞就是彰中校友，不知道周明亞學長聽到「彰中人是哈巴狗」的滋味如何，林田富不知是「醉了」，還是「累了」，才會有如此荒腔走板的發言，林田富是代表縣長出席彰女校慶，王惠美也應該要對此事回應並道歉。

    彰中校友、縣議員吳韋達表示，林田富連校慶致詞都是戲謔的態度面對，如今又兼任消防局長，這樣如何讓人相信會好好認真做好消防主帥的工作。

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