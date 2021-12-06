為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    用筷子吃小泡芙！波海三國議員嘗鮮 網友直呼「哪招」

    外交部今天在臉書披露，波羅的海三國議員訪台時體驗台灣國民美食「義美小泡芙」；特別的是，有議員使用筷子吃小泡芙。（圖擷取自外交部臉書）

    外交部今天在臉書披露，波羅的海三國議員訪台時體驗台灣國民美食「義美小泡芙」；特別的是，有議員使用筷子吃小泡芙。（圖擷取自外交部臉書）

    2021/12/06 00:18

    〔中央社〕外交部今天在臉書披露，波羅的海三國議員訪台時，為讓訪賓從胃暖到心，還讓議員們體驗台灣國民美食「義美小泡芙」；特別的是，有議員使用筷子吃小泡芙，引起多名網友在下方打趣留言，直呼「哪招」。

    義美食品7月時，為感謝立陶宛捐贈2萬劑AZ疫苗給台灣，決定報恩回贈2個20呎貨櫃，共3600箱、4萬3200盒的義美小泡芙給立陶宛，表達台灣民間謝意；專屬包裝盒上面，還放上台灣與立陶宛的國旗，象徵兩國友好。

    外交部晚間在官方臉書粉絲團「外交部 Ministry of Foreign Affairs，ROC（Taiwan）」，以「我們台灣人就是要餵到爆」為題發文指出，來台灣參加開放國會論壇的波羅的海三國議員們，今天體驗了台灣的國民美食「義美小泡芙」。

    外交部說，他們在台灣的最後一刻，台灣還是一樣要讓訪賓從胃暖到心，落實「魔法阿嬤外交」，希望訪賓們都能對台灣留下最美好的印象。

    外交部也以「主題標籤」（hashtag）的方式表示，「感謝義美高董事長贈送」、「一人一箱帶回去」及「有種餓是阿嬤覺得你還餓」。

    特別的是，根據照片顯示，有議員使用筷子夾義美小泡芙，讓網友在貼文下打趣回應，「居然有辦法用筷子夾小泡芙」、「為什麼用筷子夾小泡芙啦」、「用筷子吃小泡芙是哪招」、「這是什麼筷子挑戰嗎」，引起一陣討論；外交部也在下方張貼照片，並留言回應「這個部分迷因很重」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    訪台有感 立陶宛友台小組副主席：台灣是值得信賴的夥伴
    2021/12/05 00:15

    訪台有感 立陶宛友台小組副主席：台灣是值得信賴的夥伴
    中東歐國家對台灣情有獨鍾 經濟學人曝原因
    2021/12/03 16:52

    中東歐國家對台灣情有獨鍾 經濟學人曝原因

    手機車鑰匙隨你用 意想不到好實用
    外國訪團拜會立院 台灣、立陶宛最年輕國會議員同框
    2021/12/01 16:11

    外國訪團拜會立院 台灣、立陶宛最年輕國會議員同框
    這麼愛？嘉義女逛超商只偷義美小泡芙 逛10次偷10包
    2021/07/24 08:21

    這麼愛？嘉義女逛超商只偷義美小泡芙 逛10次偷10包

    養成寶寶抵抗力 母乳內gsMO是關鍵
    謝謝立陶宛 義美小泡芙加碼至2貨櫃
    2021/07/05 19:46

    謝謝立陶宛 義美小泡芙加碼至2貨櫃
    感謝贈疫苗 民進黨團盼邀立陶宛總理、議長訪台
    2021/06/24 05:30

    感謝贈疫苗 民進黨團盼邀立陶宛總理、議長訪台
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播