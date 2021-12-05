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    斯洛伐克經濟部政務次長葛力克 今率團搭專機抵台訪問

    斯洛伐克經濟部政務次長葛力克（Karol Galek）率領斯國官、研、產、學界代表的43人訪問團，於今日下午搭乘專機抵台，班機於晚間5點38分落地，團長葛力克還特別向媒體揮手致意。（記者姚介修攝）

    斯洛伐克經濟部政務次長葛力克（Karol Galek）率領斯國官、研、產、學界代表的43人訪問團，於今日下午搭乘專機抵台，班機於晚間5點38分落地，團長葛力克還特別向媒體揮手致意。（記者姚介修攝）

    2021/12/05 18:30

    〔記者姚介修/桃園機場報導〕斯洛伐克經濟部政務次長葛力克（Karol Galek）率領斯國官、研、產、學界代表的43人訪問團，於今日下午搭乘專機抵台，班機於傍晚5點38分落地，外交部次長田中光在國賓門機場迎接。

    斯洛伐克訪問團訪問時間為5日至10日，成員包括經濟、外交、教育科研暨體育、創新及能源局、商務局、投資局及國家科學院等共18名跨部會高階官員，並有涵蓋太空、生技、半導體等斯國政府所強力推薦，兼具產能及研發實力的25家優秀廠商代表。

    外交部表示，葛力克等人在台灣訪問期間，將與台灣共同召開「第一屆台斯跨部會經濟合作諮商會議」，分別由「經貿」及「教育、科研與觀光」兩個議題工作小組，探討促進台斯兩國經貿投資、教育、文化及觀光等多元豐富層次的夥伴關係。這是斯洛伐克自2003年在台設處以來，首度派遣具有規模及層級均具代表性的重要官員訪台，此行意義重大。

     

    訪問團此行也將透過斯洛伐克投資商機論壇、B2B（企業對企業）商業洽談會以及相關參訪，進一步拓展台斯經貿投資、產業對接與供應鏈安全等合作，共同打造穩健強韌的民主供應鏈。 

     

    外交部指出，近年台斯雙邊關係持續深化，今年斯洛伐克國會外交委員會首度通過決議，支持台灣參與世界衛生大會（WHA），9月斯國政府宣布捐贈16萬劑AZ疫苗協助台灣抗疫，擴大國際間良善循環。

    斯洛伐克經濟部政務次長葛力克（左，Karol Galek）率領斯國官、研、產、學界代表的43人訪問團，於今日下午搭乘專機抵台，班機於晚間5點38分落地，外交部次長田中光（前右）在國賓門機場迎接。（記者姚介修攝）

    斯洛伐克經濟部政務次長葛力克（左，Karol Galek）率領斯國官、研、產、學界代表的43人訪問團，於今日下午搭乘專機抵台，班機於晚間5點38分落地，外交部次長田中光（前右）在國賓門機場迎接。（記者姚介修攝）

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