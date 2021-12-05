談「罷昶案」 柯文哲：這種循環報復我們不喜歡

台北市長、民眾黨主席柯文哲接受媒體聯訪。（記者謝君臨攝）

2021/12/05 16:30

〔記者謝君臨／台北報導〕中選會3日宣告無黨籍立委林昶佐罷免案成立，投票時間為明年1月9日，將與台中市第二選區立委補選同日舉行。對於罷昶案的態度，台北市長、民眾黨主席柯文哲今表示，「對於這種循環報復我們不喜歡」，至於個人還沒有立場；他認為，最近這種罷來罷去，政論節目那種扒糞、起底，不是一個正常國家該有的現象，怎麼會花這麼多時間在討論這種鳥事。

柯文哲今出席「國家治理學院超大盃辯論賽頒獎典禮」前接受媒體聯訪，針對罷昶案一事發表看法。柯聽聞記者提問後，先是嘆了一口氣，表示最近這種罷免案罷來罷去，晚上看call in節目幾乎全部都在談中二立委補選，問題是，說實在那種扒糞、起底，不是一個正常國家該有的現象。

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柯文哲指出，當然是這樣，媒體會這樣做一定是它有效、有人看，比較健康的想法是，把它當作「反正這就是台灣民主社會進步的陣痛」，不然晚上他看政論節目時會認為，怎麼會花這麼多時間在討論這種鳥事。

對於罷昶案的態度，柯文哲說，基本上對於這種循環報復我們不喜歡，至於個人的部分，「到現在為止我還沒有立場」，前天才突然通過，還沒有想法。

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