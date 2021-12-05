訪台有感 立陶宛友台小組副主席：台灣是值得信賴的夥伴

立陶宛國會友台小組副主席馬提奧（中）。（取自蔡英文臉書）

2021/12/05 00:15

〔記者楊丞彧／台北報導〕「We are small, but strong. （我們雖小，但很強大。）」立陶宛國會友台小組副主席馬提奧（Marius Matijošaitis）2日在「2021開放國會論壇」的場次三「民主最前線」，分享立陶宛面對威權政體的經驗，以立陶宛與台灣的共同之處破題說，兩國都位處對抗極權的最前線，雖然小但可以發揮在地緣政治上的關鍵影響力。馬提奧受訪時強調，比起中國，台灣尊重法治、多元性以及人權，是個更值得信賴的夥伴。

馬提奧與立陶宛經濟暨創新部長雅莫內特（Aušrinė Armonaitė）同屬於執政聯盟的自由黨，政黨立場認可台灣不屬於中國；對此，馬提奧說，他們重視人民的權利，人民有權決定希望擁有什麼樣的社會與什麼樣的政府，並擁有組織的自由，人們可以自由決定希望活在什麼樣的體系，所以他們支持民主體制、支持法治以及人權。可惜的是，共產中國政權與台灣相當的不同，雙方在尊重法治、多元性以及人權的程度上有著天壤之別，所以他們視台灣是個更值得信賴的夥伴。

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而我國中東歐經貿考察團10月底拜訪立陶宛時，雅莫內特當時提到，希望台灣的半導體產業能到立陶宛設廠。對此，馬提奧透露，這次行程他們有到新竹參觀半導體工廠，讓他印象深刻。馬提奧說，雖然他無法代替雅莫內特發言，不過依他之見，立陶宛政府以價值為基礎的外交政策不只是在政治層面，也包括在面臨當下經濟情勢變動下，如何增進合作。

馬提奧提到，在全球晶片需求增加的背景之下，立陶宛有土地、有高水準的勞動力與工程師，以及IT專家等條件，對於在立陶宛設立半導體工廠一事相當感興趣。他也感謝台灣政府提供一年20個名額鼓勵立陶宛學生，讓他們到台灣學習半導體相關知識。而長遠來看，他也期待這樣的合作能實現，在晶片需求不斷增長的現在，以經濟的角度來說若能成真，從歐洲的層面而言將是個很好的成功案例。

另外，這次波海三國訪問團中，來自立陶宛的雖有6位國會議員，但有趣的是，來自執政聯盟的只有2位，包括馬提奧與友台小組主席馬爾德基斯（祖國聯盟─立陶宛基民黨），其他4位則來自國會的反對黨。對此，馬提奧認為這是好事，讓台灣可以聽見來自立陶宛不同的聲音；另一方面，透過這些議員親自來台交流，也可以把台灣的所見所聞帶回各自黨內。不過，馬提奧也提到，立陶宛國內確實也有部分親中的政治人物，但目前屈指可數。

立陶宛國會友台小組副主席副主席馬提奧（右），也是立陶宛最年輕國會議員，他拜訪立法院是，在議場中最年輕立委賴品妤（左）自拍合影。（記者劉信德攝）

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