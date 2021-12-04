林靜儀現身辣台派 呼籲大家送她回立院守護台灣

民進黨台中第二選區立委補選候選人林靜儀，今天在「辣台派開講1218返鄉日」登場，呼籲大家把無黨籍立委林昶佐留在立法院，也把她送回國防外交委員會一起守護台灣。（記者田裕華攝）

2021/12/04 21:15

〔記者簡惠茹／台北報導〕台中第二選區立委補選即將於明年1月9日舉行投票，代表民進黨參選的林靜儀，今天作為神秘嘉賓在「辣台派開講1218返鄉日」登場，林靜儀上台第一件事，就是請大家把無黨籍立委林昶佐留在立法院，也把她送回國防外交委員會一起守護台灣。林靜儀也表示，民主是辛苦的過程，如果有不知節制的政黨，利用政黨資源操作，人民就會感到很辛苦。

蔡英文總統今天在台北市1919藝文中心舉辦「辣台派開講1218返鄉日」活動，在1218公投前和支持者說明執政成果，呼籲大家12月18日記得返鄉投票。

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林靜儀表示，「第一件事情，請大家把林昶佐留在立法院，也把我送回國防外交委員會一起守護台灣」，她跟台中第二選區鄉親父老說，大家真的滿辛苦的，想起2019年辣台派的朋友們多麼焦慮，跟親朋好友討論如何把台灣守下來，討論2020年1月的選舉會不會是最後一次選舉。

林靜儀指出，2019年年初很多學弟妹跟她說，感受到對台灣民主的威脅，民主就是這麼脆弱，稍有不慎就會決定辛苦的未來，有學弟跟她說，他的孩子還小，他要幫他的孩子留下民主，讓他們享受自由民主的國家，幸好2020年守住台灣，讓全世界看到台灣人要走民主的路，堅持用台灣身分跟全世界交朋友。

林靜儀表示，相信很多立法院同事一起堅持民主制度修法，讓台灣更自由、更民主、人民權力更充沛，但是當大家把人民權力極盡所能讓人民擁有的時候，有政黨非常不知節制，她常說權力握在手上是尖銳的刀，跟外科醫師一樣，越有能力，手上工具越強，越要謹慎使用這個權力，使用不對會造成很大的傷害。

林靜儀說，台中市第二選區選民原本期待地方政治改變，結果想改變的年輕人被罷免，當她看到罷免結果，就想到要趕快提醒大家公投要來了，如果不趕快說清楚，可能在資訊不充分下，做出不知道後果的抉擇，所後來這段時間，到處都在舉辦說明會。

林靜儀表示，民主是辛苦的過程，如果有不知道節制的政黨，利用政黨資源操作，人民就會感到很辛苦。

林靜儀也透露，她去年買了很多細跟靴子，因為回醫院上班和上政論節目可以穿，今天腳穿的平底鞋是為了選戰而買，台中市第二選區遭逢一次不公平的罷免，我們就必須承接地方選民希望改變傳統地方政治、改變盤據20年以上的家族政治的期盼，把他再好好贏回來。

林靜儀最後呼籲，12月18日把公投守下來，把攸關台灣經濟、文化、國際參與和民主穩定的四案公投全部守下來，接著1月9日請萬華朋友守住林昶佐，也請台中第二選區的朋友讓她回到立法院，完成地方選民改變政治的期待。

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