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    中國「抗美援朝」《長津湖》熱映！他點破：投降者的命運

    沙羅叔叔指出，《長津湖》描述韓戰期間，中國抗美援朝派出志願軍對以美軍為首的聯合國部隊發動，付出了慘烈傷亡代價卻沒有達成戰略目標，白白犧牲五萬士兵寶貴生命的「愛國事蹟」，當中最著名的就是「冰雕連」，好幾個連隊整連被凍成冰雕，在凍死前仍堅持愛國。（擷取自微博）

    沙羅叔叔指出，《長津湖》描述韓戰期間，中國抗美援朝派出志願軍對以美軍為首的聯合國部隊發動，付出了慘烈傷亡代價卻沒有達成戰略目標，白白犧牲五萬士兵寶貴生命的「愛國事蹟」，當中最著名的就是「冰雕連」，好幾個連隊整連被凍成冰雕，在凍死前仍堅持愛國。（擷取自微博）

    2021/10/05 23:44

    〔即時新聞／綜合報導〕中國以韓戰為主題的十一國慶檔期電影《長津湖》現正熱映，引發話題。對此，部落客「沙羅叔叔」表示：「中國國民黨應該感到與有榮焉」，他指出，這部電影改編自歷史，他要補充其中沒提到的部分，就是電影中被凍成「冰雕連」的「志願軍」，其實主要都是從中國國民黨投降中共的部隊當中徵調的，「我鼓勵所有認為投降中國不會怎樣的台灣人，你們都該去看看這部《長津湖》，因為「冰雕連」就是你們未來的命運」。

    中國歌頌「抗美援朝」（韓戰）的十一國慶檔期電影《長津湖》，據稱4天票房突破15億人民幣（約台幣65億7千萬元），單日票房達4.27億，打破「戰狼2」創下的戰爭片單日票房紀錄等12項中國影史紀錄。對此，沙羅叔叔5日在臉書PO文表示，據說該片票房大好，「中國國民黨應該感到與有榮焉」。

    沙羅叔叔指出，《長津湖》描述韓戰期間，中國抗美援朝派出志願軍對以美軍為首的聯合國部隊發動，付出了慘烈傷亡代價卻沒有達成戰略目標，白白犧牲五萬士兵寶貴生命的「愛國事蹟」，當中最著名的就是「冰雕連」，好幾個連隊整連被凍成冰雕，在凍死前仍堅持愛國。

    沙羅叔叔說，電影是改編自歷史，改編自然就會有疏漏，電影中也有著沒提到的部分，首先，當時的「志願軍」，主要是從中國國民黨投降中共的部隊當中徵調的。毛澤東當時參加韓戰，就是要藉美軍之手消滅掉國民黨的降軍，以削減軍費，減少國內糧食的消耗，「這就是為何我說，這部電影中國國民黨與有榮焉」。

    沙羅叔叔指出，其次，中國的「志願軍」當時每人只配發半份口糧，配發適合南方天氣的薄上衣和薄褲子，每個班只發兩件棉被，而當時朝鮮的氣溫大約攝氏零下30度到零下40度左右，這就是朝鮮軍、美軍沒有人凍成冰雕，中國「志願軍」約有3萬人直接凍成冰雕的原因，而生還者也免不了凍傷截肢的命運。

    最後，沙羅叔叔表示，「我鼓勵所有認為投降中國不會怎樣的台灣人，你們都該去看看這部《長津湖》，因為「冰雕連」就是你們未來的命運」。

    對此，軍事粉專「新‧二七部隊 軍事雜談」也指出，該電影描述1950年韓戰爆發後，當美軍抵達鴨綠江之前，中國發動「抗美援朝」志願軍作戰，其中一部分戰役在北韓境內的長津湖，在11至12月期間，蓋馬高原的天寒地凍環境，計畫對美國為首的聯合國軍進行突襲，卻付出了很大傷亡代價，凍死的比戰死的多，不過中國官方卻「美化」了這段歷史，成為愛國教育的思想改造教材，「國民黨的降軍敗將，成了韓戰戰役中的犧牲品，投共者都不得善終，歷史教訓皆然如此」。

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