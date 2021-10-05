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    藏疫苗挨罵再釋出 議員開罵：柯文哲的公開透明又破功

    林穎孟批評，柯文哲（見圖）一邊說疫苗不夠，一邊又留數萬劑疫苗，不禁令人懷疑原本這些疫苗要拿去做什麼？（台北市政府提供）

    林穎孟批評，柯文哲（見圖）一邊說疫苗不夠，一邊又留數萬劑疫苗，不禁令人懷疑原本這些疫苗要拿去做什麼？（台北市政府提供）

    2021/10/05 21:43

    〔即時新聞／綜合報導〕台北市政府針對第十輪第二劑武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）AZ疫苗預約，昨天（4日）僅先開放7.2萬劑，遭秒殺額滿，引發民怨後才趕緊加開3萬劑；市府今說明，因過去預約量約為總量的6至7成，導致醫療量能閒置浪費。對此，市議員林穎孟抨擊，這豈不是代表柯市長之前根本是在唬弄市民？

    台北市第十輪AZ疫苗原有12萬個名額可預約，昨僅先開放7.2萬名額，導致開放3小時就被預約額滿，挨批搞「限量」、「人民安全當魷魚遊戲」；北市府今澄清，因過去預約量約為總量的6至7成，導致醫療量能閒置浪費，因此昨先開7萬多劑，滿額隨即加開3萬劑，仍有餘額，歡迎民眾預約。

    林穎孟在臉書表示，柯文哲很喜歡喊「疫苗不夠」、「公開透明」，結果今天市府表示過去北市預約疫苗只有6、7成，這豈不是代表柯文哲之前根本是在唬弄市民？既然北市沒有疫苗不夠，而是基於「市民預約意願不高」，因此要階段性釋出疫苗也無不可。

    林穎孟質疑，北市府的作法卻是先把5萬疫苗藏起來，爆發民怨後才趕快把3萬釋出來，剩下2萬至今仍沒釋出，被質疑用途才說最後留的兩萬劑是要給長者打，「如果這麼有規劃，一開始不就應該向台北市民公告嗎？怎麼會是等到被踢爆才趕快『補充說明』呢？」

    林穎孟批評，柯文哲一邊說疫苗不夠，一邊又留數萬劑疫苗，不禁令人懷疑原本這些疫苗要拿去做什麼？「台北市發生好心肝弊案後，柯市長曾承諾北市疫苗數量要公開透明，結果現在又破功，市長到底要讓市民失望幾次呢？」

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