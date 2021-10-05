北市砸千萬推「數位里辦」 過半活動為測試場挨批灌水

北市府花了1700多萬元推動「數位里辦基礎建設」計畫，提供有意願的里辦公處ipad及讀卡設備，加速里民活動身分審核。（記者蔡思培攝）

2021/10/05 18:54

〔記者蔡思培／台北報導〕台北市政府去年10月起動用二備金1700多萬元推動「數位里辦基礎建設」計畫，提供有意願的里辦公處ipad及讀卡設備，施打流感疫苗或發放佳節物資時，民眾只要插卡或掃瞄身份證就能確認身份。但議員質疑，計畫上路1年來不參加率高達53%，且市府稱已舉辦145場相關活動，但其中107場是「測試活動」，根本在灌水。台北市民政局表示，只要里長測試活動，系統就會保留登錄場次，因此才有多起測試活動，非故意灌水。

台北市議員戴錫欽指出，數位里辦基礎建設上路1年後，台北市456個里只有215個里參加，仍有241個里不參加，不參加率達53%。戴說，北市府稱215個參加數位里辦的辦公處，1年多來舉辦145場物資發放、活動報名、社區疫苗接種相關活動，但其中107場是報名人數僅0至10人的「測試活動」。戴質疑，很多已參加數位里辦的里辦公處，將千萬設備「裝而不用」，市府究竟在推數位還是在膨風。

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戴錫欽也說，今年有137個參加數位里辦的里辦舉行中秋節發放物資活動，但只有6個里辦以數位系統舉辦、約占4%，其他131個里辦公處仍以傳統人工填寫方式。

台北市民政局長藍世聰坦言，數位里辦基礎建設使用率確實沒有普及，可能是因為里長彼此間都會溝通、甚至會互相影響不參加，且里長沒有實際接觸過系統、可能不熟悉，第一階段是讓里長自行報名。民政局也說，中秋節活動規模較大、人數較多，所以里長多沿用較熟悉的傳統方式發放，未來會鼓勵里長使用系統，並加強教育訓練，讓里長了解系統。

至於議員質疑市府透過測試活動灌水場次，台北市政府秘書長陳志銘也坦言，確實不應該將測試場次納入計算。民政局解釋，只要里長有測試活動，系統就會完整保留登錄場次，因此才出現多起「測試活動」，人數會是0，是系統的設計，非故意灌水，未來會多鼓勵里長、市民參與。

台北市議員戴錫欽指出，數位里辦基礎建設上路1年後，仍有241個里不參加，不參加率達53%。（圖擷自台北市議會直播）

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