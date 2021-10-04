為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    北市府陳情APP 年花17萬維護僅7萬下載

    台北市議員許家蓓今天於議會質詢指，Hello Taipei APP花費141萬元建置，每年編列17萬元維護費，但上線5年卻僅有7萬多次下載。（北市議員許家蓓提供）

    台北市議員許家蓓今天於議會質詢指，Hello Taipei APP花費141萬元建置，每年編列17萬元維護費，但上線5年卻僅有7萬多次下載。（北市議員許家蓓提供）

    2021/10/04 19:48

    〔記者郭安家／台北報導〕台北市政府於2016年11月1日推動「Hello Taipei APP」單一陳情系統。但台北市議員許家蓓今天於議會質詢指，Hello Taipei APP花費141萬元建置，每年編列17萬元維護費，但上線5年卻僅有7萬多次下載。北市府祕書長陳志銘表示，Hello Taipei APP為將會整合到台北通APP。

    許家蓓說，Hello Taipei APP明顯民眾不願意買單。另外，今年北市府受理24萬多件陳情案件，有47%是透過1999、35%是透過Hello Taipei網站，使用台北通管的案件數只有1.2萬多件，僅占4.9%。就連只有7萬多次下載的Hello Taipei APP，也有1.4萬多件的陳情案件，比台北通還多。

    許家蓓建議，由於台北通APP陳情會強制留下真名、連絡資訊等，可能導致民眾面對較敏感的陳情案件不想用台北通，否則即便整合也無法顯著提升網路報案比例，更無法減輕1999話務負擔。

    許家蓓批評，台北市長柯文哲不斷強調要做數位轉型、推廣一卡一通一付，但目前台北通多是被民眾用來掃實聯制跟抽獎，疫情結束後民眾是否繼續使用，根本不得而知；建議北市要整合Hello Taipei與台北通務必趁現在，否則台北通光是維護費1年就要花費120萬，等於是空有百萬會員，卻無法真正讓台北通發揮更大效用。

    研考會主委黃銘材回應，台北通為主要推廣，為提升民眾使用量，會整合方向研擬。陳志銘說，台北通共有135萬名會員，已先鋪通路出去，Hello Taipei APP將會整合到台北通APP。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    台北通狂衝會員收集個資 議員轟：淪柯文哲版「數位身分證」
    2021/10/03 19:48

    台北通狂衝會員收集個資 議員轟：淪柯文哲版「數位身分證」
    熊好券硬綁台北通「好難用」 北市店家註冊僅5.6％、民眾參與低
    2021/10/03 19:36

    熊好券硬綁台北通「好難用」 北市店家註冊僅5.6％、民眾參與低

    新世代風險管理和泰產險再獲獎肯定
    熊好券開放登記台北通大當機 北市資訊局：漏掉整合測試
    2021/09/30 13:26

    熊好券開放登記台北通大當機 北市資訊局：漏掉整合測試
    台北通「熊好券」復活 台北市資訊局：已26萬人完成登記
    2021/09/23 19:25

    台北通「熊好券」復活 台北市資訊局：已26萬人完成登記

    不可輕忽的乳癌防治！醫：三種檢查女性必知道！
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播