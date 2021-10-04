北市府陳情APP 年花17萬維護僅7萬下載

台北市議員許家蓓今天於議會質詢指，Hello Taipei APP花費141萬元建置，每年編列17萬元維護費，但上線5年卻僅有7萬多次下載。（北市議員許家蓓提供）

2021/10/04 19:48

〔記者郭安家／台北報導〕台北市政府於2016年11月1日推動「Hello Taipei APP」單一陳情系統。但台北市議員許家蓓今天於議會質詢指，Hello Taipei APP花費141萬元建置，每年編列17萬元維護費，但上線5年卻僅有7萬多次下載。北市府祕書長陳志銘表示，Hello Taipei APP為將會整合到台北通APP。

許家蓓說，Hello Taipei APP明顯民眾不願意買單。另外，今年北市府受理24萬多件陳情案件，有47%是透過1999、35%是透過Hello Taipei網站，使用台北通管的案件數只有1.2萬多件，僅占4.9%。就連只有7萬多次下載的Hello Taipei APP，也有1.4萬多件的陳情案件，比台北通還多。

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許家蓓建議，由於台北通APP陳情會強制留下真名、連絡資訊等，可能導致民眾面對較敏感的陳情案件不想用台北通，否則即便整合也無法顯著提升網路報案比例，更無法減輕1999話務負擔。

許家蓓批評，台北市長柯文哲不斷強調要做數位轉型、推廣一卡一通一付，但目前台北通多是被民眾用來掃實聯制跟抽獎，疫情結束後民眾是否繼續使用，根本不得而知；建議北市要整合Hello Taipei與台北通務必趁現在，否則台北通光是維護費1年就要花費120萬，等於是空有百萬會員，卻無法真正讓台北通發揮更大效用。

研考會主委黃銘材回應，台北通為主要推廣，為提升民眾使用量，會整合方向研擬。陳志銘說，台北通共有135萬名會員，已先鋪通路出去，Hello Taipei APP將會整合到台北通APP。

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