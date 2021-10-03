台北通狂衝會員收集個資 議員轟：淪柯文哲版「數位身分證」

台北市議員林亮君質疑，台北市政府多項卡證皆綁定台北通、更強迫8萬多名公務員使用，已淪柯文哲私自發行的「數位身分證」。（記者鄭名翔翻攝）

2021/10/03 19:48

〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市長柯文哲力推「台北通」App，藉防疫實聯制、加碼振興等衝高會員數；但台北市議員林亮君質疑，市府多項卡證皆綁定台北通、更強迫8萬多名公務員使用，已淪柯文哲私自發行的「數位身分證」，不僅有資安疑慮、退出機制不便、法源依據更存重大爭議，要求北市府應清楚對外說明，而非藉數位轉型美名、實則收集民眾個資。

北市資訊局長呂新科表示，中央過去擬推行的eID數位身分證建立於《民法》上，法效性強、民眾必須使用，但台北通則類似會員卡概念，民眾可自行決定是否使用；資訊局再補充，台北通作為城市等級的市民卡，加上嚴謹的資安架構整合市民服務，使民眾可選擇性註冊申辦，並無強制性。

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林亮君表示，台北通會員總數達199萬人，其中須身份認證、具實質數位身分證能力的會員已高達176萬3560人，且市府強制將敬老、愛心、數位學生證綁定台北通，並要求市府公務員必須註冊帳號才能簽到、開會，從其單一識別、收集身分證字號、數位總歸戶與連結台北市政資料交換管道的做法，使台北通已成為柯文哲私自發行的數位身分證。

林亮君質疑，台灣目前尚缺發行數位身分證的法制基礎，甚至台灣民眾黨立委高虹安也曾批評此政策是將民眾當資安白老鼠，但黨主席柯文哲卻已在台北市大力推動；且市府大量收集個資的同時，卻未提供同樣便利的退出機制，使得目前停用註記帳號僅2586件，要求北市府應清楚對外說明，而非藉數位轉型美名、實則收集民眾個資。

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