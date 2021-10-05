澳洲前總理艾伯特訪台 週五玉山論壇公開演說

澳洲前總理艾伯特（右）下午抵台訪問，外交部次長田中光（左）前往接機。（記者姚介修攝）

2021/10/05 17:36

〔記者呂伊萱／台北報導〕澳洲前總理艾伯特（Tony Abbott）今天下午低調抵台。外交部今歡迎艾伯特訪台，艾伯特將晉見總統蔡英文，拜會國安會議秘書長顧立雄、經濟部長王美花、國發會主委龔明鑫，並接受總統府秘書長李大維、行政院政委鄧振中及外交部長吳釗燮的款宴。艾伯特此行也有公開行程，將出席10月8日「玉山論壇」發表專題演說。

艾伯特於2013至2015年擔任澳洲總理，卸任後仍積極參與國際事務。艾伯特今日下午抵達台灣，由外交部政務次長田中光代表接機。外交部發言人歐江安今天表示，外交部誠摯歡迎澳洲前總理艾伯特訪問台灣，應邀出席「玉山論壇」發表專題演說。

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歐江安說，訪台期間，艾伯特前總理除了出席「玉山論壇」，將晉見總統蔡英文、拜會國安會秘書長顧立雄、經濟部長王美花、國發會主委龔明鑫，並接受總統府秘書長李大維、行政院政委鄧振中及外交部長吳釗燮的款宴。

歐江安指出，台澳理念相近，雙方共享自由、民主及人權的價值，艾伯特前總理是我國堅定友人，多次為台灣發聲，包括公開表達支持台澳洽簽「經濟合作協定」（ECA）及支持我國加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），此次訪台當有助提升國際社會對台灣在印太區域的角色，也將強化台澳於安全、經貿及區域情勢的交流與合作。

關於防疫規劃，歐江安則說明，此次艾伯特來訪，外交部已與中央流行疫情指揮中心及台北市政府衛生局密切協調，妥善執行「外交泡泡」各項防疫規劃，以最高的標準做好各項防疫準備工作。

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