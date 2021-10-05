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    支持台灣加入CPTPP 澳洲前總理艾波特抵台訪問

    澳洲前總理艾波特（右）下午抵台訪問，外交部人員機場接待。（記者姚介修攝）

    澳洲前總理艾波特（右）下午抵台訪問，外交部人員機場接待。（記者姚介修攝）

    2021/10/05 14:29

    〔記者姚介修／桃園機場報導〕澳洲前總理艾波特（Tony Abbott）下午低調搭機來台訪問，隨即在外交人員的陪同下禮遇通關，通關過程與接待人員閒話家常，同時親切的向記者揮手致意，但未發表任何談話，外交部接待人員表示，外交部稍後會發布新聞稿。

    澳洲國內通訊社日前報導，澳洲前總理艾波特出席國會的外交、國防及貿易事務聯席委員會所屬的「CPTPP會員擴大調查」（Inquiry into expanding membership of the CPTPP）公聽會時表示，即使可能會觸怒中國，他仍然「強烈支持」台灣加入CPTPP。

    艾波特當時強調，除了有人擔心會進一步觸怒中國，根本就不存在其他反對台灣加入CPTPP的理由。他指出，中國對澳洲和眾多其他國家的不滿，本來就到了無以復加的地步了；既然中國不可能更加不滿了，不應該顧慮可能進一步觸怒中國的問題。

    艾波特曾批評中國正利用貿易作為霸凌澳洲以及對付其他國家的「戰略武器」。他反對讓中國進一步整合至世界經濟秩序當中。

    跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）是一個多邊自由貿易協定；前身為「跨太平洋夥伴關係協定」（TPP），2017年美國總統川普為優先保障國內就業機會宣布退出TPP。日本、加拿大等11國持續推動並於2018年3月完成簽署，改名為CPTPP。

    澳洲前總理艾波特（右）下午抵台訪問，外交部人員機場接待。（記者姚介修攝）

    澳洲前總理艾波特（右）下午抵台訪問，外交部人員機場接待。（記者姚介修攝）

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