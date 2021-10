支持台灣加入CPTPP 澳洲前總理艾波特抵台訪問

澳洲前總理艾波特(右)下午抵台訪問,外交部人員機場接待。(記者姚介修攝)

2021/10/05 14:29

〔記者姚介修/桃園機場報導〕澳洲前總理艾波特(Tony Abbott)下午低調搭機來台訪問,隨即在外交人員的陪同下禮遇通關,通關過程與接待人員閒話家常,同時親切的向記者揮手致意,但未發表任何談話,外交部接待人員表示,外交部稍後會發布新聞稿。

澳洲國內通訊社日前報導,澳洲前總理艾波特出席國會的外交、國防及貿易事務聯席委員會所屬的「CPTPP會員擴大調查」(Inquiry into expanding membership of the CPTPP)公聽會時表示,即使可能會觸怒中國,他仍然「強烈支持」台灣加入CPTPP。

艾波特當時強調,除了有人擔心會進一步觸怒中國,根本就不存在其他反對台灣加入CPTPP的理由。他指出,中國對澳洲和眾多其他國家的不滿,本來就到了無以復加的地步了;既然中國不可能更加不滿了,不應該顧慮可能進一步觸怒中國的問題。

艾波特曾批評中國正利用貿易作為霸凌澳洲以及對付其他國家的「戰略武器」。他反對讓中國進一步整合至世界經濟秩序當中。

跨太平洋夥伴全面進步協定(CPTPP)是一個多邊自由貿易協定;前身為「跨太平洋夥伴關係協定」(TPP),2017年美國總統川普為優先保障國內就業機會宣布退出TPP。日本、加拿大等11國持續推動並於2018年3月完成簽署,改名為CPTPP。

