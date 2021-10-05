北市府上演「魷魚遊戲」 木頭娃娃游淑慧「追殺」柯文哲
2021/10/05 17:16
〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市政府趕搭當前正夯的韓劇「魷魚遊戲」熱潮，市長柯文哲與神似劇中「一二三木頭人」娃娃的台北市議員游淑慧，今合體拍攝台北熊好券宣傳影片；游淑慧特換上劇中娃娃同款服飾，站在終點線上等著柯文哲、市府副發言人「學姊」黃瀞瑩、魏佑任、北市吉祥物「熊讚」通關，雙方展現難得輕鬆、逗趣的互動場面。
日前有網友發現「魷魚遊戲」中的木頭娃娃竟「撞臉」游淑慧，令游淑慧哭笑不得，之前也自嘲合成比對照，並笑說已開始模仿練習轉眼睛，並喊話違規的人要注意，意外引發一波討論熱潮。
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而近期北市府推出加碼振興方案「台北熊好券」，現正積極招募店家加入；北市府發言人陳智菡表示，近期與同仁構思宣傳影片腳本時，想到當前最夯的「魷魚遊戲」影集，可讓市長玩一二三木頭人，簡單又適合。
陳智菡說，想到扮演影集內最吸睛的木頭娃娃，第一時間就聯想到連網友都大推相似度高達90%的游淑慧，而向游議員提出邀請時心裡也頗為緊張，擔心有所冒犯，沒想到游淑慧爽快答應，為宣傳市政影片大加分，十分感謝她的協助。
今下午柯文哲率黃瀞瑩、魏佑任、熊讚等人，於府前廣場的彩虹地景作為起跑線，向來強力監督柯文哲的游淑慧則換上劇中木頭娃娃同款服飾，緊盯著柯文哲等人努力通關，兩人也與熊讚熱情合照，雙方展現難得輕鬆且逗趣的互動場面。