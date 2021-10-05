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    北市府上演「魷魚遊戲」 木頭娃娃游淑慧「追殺」柯文哲

    台北市長柯文哲（左）與台北市議員游淑慧（右）今合體模仿當紅韓劇「魷魚遊戲」，為北市府的台北熊好券宣傳。（民眾提供）

    台北市長柯文哲（左）與台北市議員游淑慧（右）今合體模仿當紅韓劇「魷魚遊戲」，為北市府的台北熊好券宣傳。（民眾提供）

    2021/10/05 17:16

    〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市政府趕搭當前正夯的韓劇「魷魚遊戲」熱潮，市長柯文哲與神似劇中「一二三木頭人」娃娃的台北市議員游淑慧，今合體拍攝台北熊好券宣傳影片；游淑慧特換上劇中娃娃同款服飾，站在終點線上等著柯文哲、市府副發言人「學姊」黃瀞瑩、魏佑任、北市吉祥物「熊讚」通關，雙方展現難得輕鬆、逗趣的互動場面。

    日前有網友發現「魷魚遊戲」中的木頭娃娃竟「撞臉」游淑慧，令游淑慧哭笑不得，之前也自嘲合成比對照，並笑說已開始模仿練習轉眼睛，並喊話違規的人要注意，意外引發一波討論熱潮。

    而近期北市府推出加碼振興方案「台北熊好券」，現正積極招募店家加入；北市府發言人陳智菡表示，近期與同仁構思宣傳影片腳本時，想到當前最夯的「魷魚遊戲」影集，可讓市長玩一二三木頭人，簡單又適合。

    陳智菡說，想到扮演影集內最吸睛的木頭娃娃，第一時間就聯想到連網友都大推相似度高達90%的游淑慧，而向游議員提出邀請時心裡也頗為緊張，擔心有所冒犯，沒想到游淑慧爽快答應，為宣傳市政影片大加分，十分感謝她的協助。

    今下午柯文哲率黃瀞瑩、魏佑任、熊讚等人，於府前廣場的彩虹地景作為起跑線，向來強力監督柯文哲的游淑慧則換上劇中木頭娃娃同款服飾，緊盯著柯文哲等人努力通關，兩人也與熊讚熱情合照，雙方展現難得輕鬆且逗趣的互動場面。

    被網友戲稱撞臉木頭娃娃的台北市議員游淑慧今特換上劇中同款服飾（左），與柯文哲玩起一二三木頭人。（民眾提供）

    被網友戲稱撞臉木頭娃娃的台北市議員游淑慧今特換上劇中同款服飾（左），與柯文哲玩起一二三木頭人。（民眾提供）

    台北市政府為宣傳台北雄好券，今以韓劇「魷魚遊戲」為腳本拍攝宣傳影片。（民眾提供）

    台北市政府為宣傳台北雄好券，今以韓劇「魷魚遊戲」為腳本拍攝宣傳影片。（民眾提供）

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